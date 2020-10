Motoristas da 99 começam a receber câmeras de segurança que gravam dentro e fora do carro

Dispositivo vem com 4G dedicado e sistema de GPS

• Sistema realiza monitoramento 24h, 7 dias por semana

• Nova versão adiciona mais uma camada de proteção para motoristas e passageiros

A partir de segunda-feira (5), motoristas parceiros de São Paulo já podem instalar as novas câmeras de segurança da 99, que gravam imagens dentro e fora do carro. O objetivo é trazer ainda mais proteção durante a corrida e aprimorar a colaboração da 99 com a polícia em eventuais crimes contra passageiros e condutores da plataforma.

As imagens externas são captadas por lentes “olho de peixe” que proporcionam uma visão panorâmica da frente do veículo. Assim, é possível filmar o campo de visão do motorista e capturar eventuais posturas agressivas e abordagens criminosas na frente do automóvel. As internas também usam lentes abrangentes que possibilitam ver toda a parte de dentro do carro, além de contar com modo noturno. O equipamento ainda registra som ambiente.

Câmeras de segurança da 99

Integradas com sistema GPS próprio, as novas câmeras garantem a localização do carro com precisão. Além disso, funcionam com internet 4G dedicada — nos modelos anteriores o motorista usava a internet do próprio celular para rotear o sinal ao dispositivo. Isso significa que o equipamento agora possui chip próprio instalado, que garante conexão melhor e mais estável.

“A 99 é a única companhia do setor a oferecer a tecnologia de monitoramento das corridas por câmeras de segurança”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da empresa. “Lançamos a nova versão para trazer ainda mais tecnologia de ponta que oferece proteção e cuidado a passageiros e motoristas.”

O aplicativo afirma que todas as imagens são armazenadas de acordo com as Políticas de Privacidade e da Câmera de Segurança da 99, em conformidade com a legislação vigente. Ou seja, o app segue todas as leis aplicáveis, incluindo as questões referentes à proteção de dados.

As novas câmeras da 99 possuem o mesmo custo do modelo anterior. Ou seja, R$ 50,00 para instalação e R$ 9,90 para a taxa semanal do serviço de monitoramento. Até o dia 31 de outubro de 2020, no entanto, os condutores terão gratuidade do valor da manutenção semanal. O motorista deverá arcar apenas com a taxa da instalação de R$ 50,00. Para os condutores que já têm o modelo antigo do dispositivo e desejam trocar pelo novo, não será preciso pagar pela taxa de instalação.

Além do serviço de monitoramento, esses valores cobrem danos no equipamento ou troca por um novo, se necessário.

3 milhões de corridas mais seguras

O serviço que começou a ser implementado em 2018 já está disponível nas principais cidades do país. Segundo a 99, desde janeiro de 2020, 3 milhões de corridas realizadas pelo app foram monitoradas através do dispositivo.

Uma pesquisa realizada pela empresa aponta que condutores com câmeras se sentem 27% mais seguros em comparação com os que não as possuem. Essa iniciativa, somada a outras ferramentas de inteligência artificial para prevenção de crimes, ajudou a reduzir em 60% as ocorrências em 2019.

Instalação e funcionamento

A câmera é instalada próxima ao retrovisor central em oficinas especializadas. Além de captar imagens internas e externas, ela conta com um botão de emergência que pode ser pressionado pelo motorista a qualquer momento para acionar a Central de Segurança da 99.

Central de Segurança da 99

Do começo ao fim de todas as corridas do app, as câmeras registram imagens periódicas. Quando os condutores apertam o botão de emergência, a Central de Segurança da 99 é avisada e o monitoramento em tempo real começa. Se necessário, a polícia é contatada e as gravações podem ser usadas para auxiliar as investigações das autoridades.

Todos os passageiros são avisados de que o carro possui um sistema de segurança por imagem antes de a corrida começar. O usuário pode escolher aceitar a viagem, ou não — nesse caso, outro veículo será enviado.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda nas capitais Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM); 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 30 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc).