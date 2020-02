Motivos para ter uma banheira em casa

Com a correria da semana, dificilmente conseguimos tirar um tempo para cuidarmos da saúde do corpo e da alma e para relaxar sem sair de casa nada melhor do que ter uma banheira a nossa disposição. Esse é um dos bons motivos para ter uma banheira de hidro para chamar de sua.



Não deixe de ter uma banheira com hidro em casa por conta de espaço, são vários tipos de formato de banheiras e com certeza uma vai se encaixar perfeitamente no seu cômodo.



Uma banheira simples tem modelos menores, mas mesmo assim promove um alto nível de relaxamento e bem-estar, em alguns casos, é possível escolher um equipamento sem hidromassagem que além de ocupar menos espaço, gasta menos energia.



Agora, se você não abre mão de uma hidro para relaxar, aposte em uma banheira de hidromassagem com formatos diferenciados do convencional, como, por exemplo, banheira de canto ou individual.





A instalação é mais fácil do que parece

A maioria das pessoas acha que para instalar uma banheira simples é muito trabalhoso, difícil e que vai ser necessário realizar uma reforma completa no ambiente de sua instalação.



Tudo bem, é comum que haja esse tipo de pensamento, porém é completamente ao contrário. Cada dia que passa, parece que a instalação de uma banheira individual e até uma banheira dupla é facilitada através dos equipamentos e acessórios que vem junto com o equipamento.



A instalação é realizada da mesma forma que um chuveiro convencional, a regra básica é colocá-la próximo a pontos de entrada e escoamento de água, simples né?



E quando se tem uma banheira hidro é necessário também que se tenha nas proximidades pontos de eletricidade para aquecimento da água e outras funções de relaxamento.





Sofisticação para o ambiente

Ter uma banheira, ofurô ou spa em casa além de proporcionar cuidado com o corpo e momentos em família, leva sofisticação para o ambiente que está instalada.



A decoração do ambiente pode ser feita em conjunto com a banheira hidromassagens escolhida, uma dica para ambientes pequenos é apostar em tons mais claros nas paredes para proporcionar profundidade.



Agora para banheiros maiores a dica principal é tomar cuidado com os itens de decoração, o ideal é focar somente em acessórios da mesma ideologia e lembrar que menos é mais, ou seja, foque somente em um estilo que pode ser minimalista, barroco, clássica, retrô, entre outros.



O bom das banheiras de hidro é que em caso de venda da casa, é um dos itens que chamam mais atenção dos compradores, sendo muita das vezes, fatores primordiais para compra, além de valorizar muito mais o ambiente e a casa como um todo, sendo um dos fatores para aumento do preço da venda.

Imagem de JamesDeMers por Pixabay