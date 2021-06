Mostra Virtual de Teatro Lambe-Lambe marca encerramento de “Miragens na Caixa”

Temporada online de teatro lambe-lambe homenageia cidade de São José do Barreiro nesta sexta-feira. Apresentação contará com versões em LIBRAS e AD

A temporada online do projeto “Miragens na Caixa”, de teatro lambe-lambe, termina neste fim de semana. Pelo canal do Grupo Teatro do Imprevisto (GTI), no Youtube, o público poderá conferir a apresentação dos quatro mini-espetáculos que compõem o projeto, na sexta-feira, a partir das 19h. No sábado, também às 19h, será a vez da Mostra Virtual de Teatro Lambe-Lambe, que reúne oito trabalhos de alunos que participaram de oficina de capacitação oferecida pelo projeto.

O município de São José do Barreiro, no Vale Histórico, de tradição tropeira, será homenageado com a apresentação desta sexta-feira, que contará com versões acessíveis em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e também Audiodescrição (AD).

Teatro lambe-lambe

Para quem ainda não conhece a técnica do teatro lambe-lambe, ela é inspirada nos fotógrafos lambe-lambes (fotógrafos ambulantes), que utilizavam máquinas fotográficas em formato de caixas, cobertas com um longo pano. Em “Miragens na Caixa”, uma caravana de tropeiros, inspirada nos ciclos do ouro e do café, cruza com manifestações culturais e figuras folclóricas da região. Os quatro mini-espetáculos ocorrem em caixas cênicas, com a manipulação de bonecos pelo elenco, mini-cenários, iluminação e trilhas sonoras que compõem a atmosfera colorida e imaginativa do teatro de miniaturas.

O projeto “Miragens na Caixa” foi lançado em setembro do ano passado, em formato online, por conta da pandemia de covid-19. Além das apresentações, que contemplaram diferentes cidades nas regiões do Vale do Paraíba, Vale Histórico e Serra da Mantiqueira, foi realizada uma oficina de teatro lambe-lambe, com Gustavo Guimarães, do grupo Ciclistas Bonequeiros. Essa atividade resultou na produção de oito mini-espetáculos pelos alunos, que participarão de um bate-papo online sobre o processo criativo logo após a mostra, neste sábado, a partir das 19h, também pelo canal do GTI no Youtube.

Espetáculo: “Miragens na Caixa” – (PROAC)

Grupo: Grupo Teatro do Imprevisto e Grupo Boneco Vivo

Quando: Dia 18/06, às 19h

Canal: www.youtube.com/producaogti

Versão em LIBRAS: https://www.youtube.com/watch?v=21QcxdcyUdw

Versão em AD: https://www.youtube.com/watch?v=vnsTsdNG5bo

Duração: 20 minutos.

Classificação etária: livre.

“Mostra Virtual de Teatro Lambe-Lambe Miragens na Caixa”

Quando: 19/06, às 19h, seguida de bate-papo com participantes

Canal: www.youtube.com/producaogti

Ficha técnica resumida:

Direção artística: Tiago Almeida e Iasmim Marques. Direção musical: Beto Quadros. Criação de Bonecos/Elenco: Eliane Pereira, Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau. Iluminador: Rachid Ramos. Figurinista e aderecista: Ivani Melo. Fotógrafa e videomaker: Melissa Rahal. Produção executiva: Ricardo Salem.