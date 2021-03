Mostra de Teatro Velhus Novatus acontece até amanhã

O 2° Galpão em Cena – Mostra de Teatro Velhus Novatus teve início dia 09 e vai até 14 de março de 21, com o objetivo de fomentar e fortalecer o exercício das Artes Cênicas no município de São José dos Campos, bem como propiciar o intercâmbio entre os artistas da área na cidade e a formação de platéia para o teatro.

A Mostra também conta com a exposição fotográfica “Máscaras Digitais o teatro dos bits” do fotográfo Amarall Paullo com imagens das peças teatrais e dos bastidores.

“Rompendo com as apresentações convencionais, o teatro foi transformado em bits, entre conexões digitais da tragédia a comédia, ligações do material para virtual. A exposição digital busca reforçar o ato da encenação e criar experiências que possam transformar a relação entre pessoas, espaço e sociedade.”

Você pode visitar a exposição e a mostra através dos links abaixo.

Mostra de Teatro: Youtube Cia Velhus Novatus Link Transmissão.

Exposição Fotográfica: http://mostradeteatro.velhusnovatus.cultura.sjc.br

Participam da mostra os seguintes grupos e artistas: Ariadne Antico (Palhaça Birita), Bonny Ribeiro, Jean Fábio, Simone Sobreda, André Ravasco e os Grupos Boneco Vivo e Velhus Novatus.