Morro do Cruzeiro em Aparecida recebe exposição sobre símbolo do cristianismo

O Morro do Cruzeiro apresenta a partir de fevereiro a exposição “Cruz, objeto de martírio romano”, que traz aos visitantes diversas representações de Jesus Cristo Crucificado, símbolo máximo da Igreja Católica. Organizada pelo Museu Nossa Senhora Aparecida, a mostra ficará aberta ao público no salão térreo da Torre Mirante, até o dia 6 de abril.

Cruz

O acervo conta com 23 peças doadas por diversos artistas ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Entre as obras, há um crucifixo produzido pelo Missionário Redentorista José Hiebl, conhecido como Irmão Bento.

A exposição possui peças que mesclam materiais como madeira, metal e barro. Segundo o curador, César Maia, o projeto foi elaborado a partir de referências da Carta de São Paulo aos Coríntios, um dos livros da Bíblia Católica. O trabalho também foi inspirado em informações levantadas pelo artista plástico Cláudio Pastro, falecido em 2016.

Museu Nossa Senhora Aparecida

Todas as peças fazem parte da reserva técnica do Museu Nossa Senhora Aparecida, localizado na Torre Brasília do Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O espaço conta com exposições permanentes e temporárias sobre diversas temáticas, tendo como plano de fundo a história da devoção a Padroeira do Brasil.

Morro do Cruzeiro

Importante local de peregrinação do município de Aparecida, o Morro do Cruzeiro abriga o caminho com as 14 estações da Via Sacra, onde todos os anos acontecem as celebrações católicas da Sexta-feira da Paixão, durante a Semana Santa.

No alto, além de um altar para orações, os romeiros ainda podem apreciar uma vista privilegiada da Basílica e da cidade de Aparecida, por meio da Torre do Mirante, que possui 30 metros de altura e uma vitrine panorâmica de 360° de toda região.

A subida ao espaço é feita por dois elevadores, que garantem total acessibilidade aos peregrinos de todas as idades. No topo da estrutura uma cruz de 20 metros simboliza o monumento de fé e devoção para os católicos que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

Desde junho de 2014, o local está ligado ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, por meio do teleférico “Bondinhos Aéreos”. A estrutura é composta por 47 cabines construídas com tecnologia suíça, que percorrem uma distância de 1,1 km de extensão, a uma altura de até 120 metros. Cada Bondinho tem capacidade para seis pessoas e possibilita aos visitantes viver uma experiência única, com conforto, segurança e uma vista privilegiada do Santuário e da cidade de Aparecida.

História

A primeira cruz no alto do morro foi fixada em 1925. As capelinhas da Via-Sacra foram inauguradas pelo vigário padre Antônio Pinto de Andrade, durante a celebração da Semana Santa, em 1948. Em 2014, foi concluído a instalação do teleférico com cabines fechadas, integrando o local ao complexo do Santuário Nacional e facilitando o acesso dos devotos de Nossa Senhora Aparecida.

A Torre Mirante e os Bondinhos Aéreos funcionam as segunda, quartas e quinta-feira, das 9h30 às 16h30; sexta-feira das 9h às 17h; sábados das 7h00 às 17h30 e domingo das 7h às 17h.