Morcego Negro documentário sobre PC Farias

Documentário sobre PC Farias foi filmado em sete países e contou com entrevistados variados, como políticos, agentes secretos e familiares

“Morcego Negro”, sobre PC Farias, pivô do impeachment de Fernando Collor, ganhou menção honrosa no É Tudo Verdade, maior festival de documentários da América Latina. O filme de Chaim Litewski e Cleisson Vidal mostra quem foi PC para além da figura midiática de tesoureiro de campanha do ex-presidente. Uma das mais de 50 pessoas entrevistadas, a filha Ingrid fala sobre o convívio com o pai, assassinado em circunstâncias misteriosas anos depois da queda de Collor, quando ela tinha 16 anos. Produzido pela Terra Firme, o longa é uma coprodução da Globo Filmes com a Globonews, a SP Cine e o Canal Brasil.

135 min – BRA

Não recomendado para menores de 14 anos

Uma biografia de Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias. PC foi tesoureiro do ex-Presidente Fernando Collor de Mello e esteve diretamente envolvido no processo que culminou com o impeachment de Collor, abalando profundamente a recém-restaurada democracia brasileira. O filme conta com a participação de dezenas de pessoas que conheceram e conviveram com Farias, farta documentação e material de arquivo exclusivo, que revela os meandros da política brasileira, focando especialmente as relações entre capital, ideologia, poder e o crime organizado.

Ficha técnica

Produção Terra Firme Coprodução Globo Filmes, Globonews, Canal Brasil, SP Cine e Henrique Campos Direção Chaim Litewski e Cleisson Vidal Produção executiva Cleisson Vidal Montagem Lea Van Steen e Pedro Asbeg Roteiro Chaim Litewski, Cleisson Vidal e Lea Van Steen Coordenação de pesquisa Chaim Litewski e Rachmiel Litewski