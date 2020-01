Mônaco participará da EXPO 2020 em Dubai

Albert Croesi, diretor administrativo da Monaco Inter Expo (MIE), apresentou o Pavilhão de Mônaco para parceiros e stakeholders da política, da economia e da cultura que irão para Dubai entre 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021. “A Dubai 2020 está chegando”, disse o diretor, incentivando os participantes a definirem rapidamente a agenda do Pavilhão.

Várias personalidades assistiram à mesa redonda – incluindo a H.E. Mireille Pettiti, Presidente da Monaco Inter Expo, o que foi uma oportunidade para atualizações sobre o andamento das obras no Pavilhão e as etapas que ainda faltam (comissionamento de painéis solares em abril, acessórios internos em junho e dia de teste com os visitantes em meados de outubro de 2020).

Dubai 2020

O Pavilhão de Mônaco é composto por várias estações: Pinguins, Transição Digital, Portier Cove, Explorações, Corais Tropicais, Interactive Bench e Arte e Cultura. Também abriga um espaço de exposição temporário aberto a organizações públicas e empresas privadas. “Este espaço foi projetado para permitir que eles apresentem displays para milhares de visitantes. Estamos falando de 50.000 visitantes por semana – espera-se que 1.25 milhão de pessoas participem durante a Expo!”, disse Albert Croesi.

Pavilhão de Mônaco

O projeto de construção do Pavilhão de Monaco envolve:

– Mais de 100 trabalhadores por dia, com 22.000 horas trabalhadas até agora

– 108 m3 de pavimentação de concreto

– 180 dias de construção

– 300 m2 de painéis solares com capacidade de 51 kWp

Expo Dubai 2020 em números:

– 25 milhões de visitantes esperados

– 4.4 km2 em área

– 192 países participantes

– Mais de 9.000 eventos

Para mais informações, acesse en.gouv.mc.

Mônaco

Mônaco é um destino divertido e moderno cheio de atrações culturais, opções esportivas e vida noturna agitada. Para apreciadores de viagens culturais, há museus sobre os mais diferentes e interessantes assuntos. Na lista dos principais monumentos do país figuram a Catedral de Mônaco, o Palácio Principesco e o famoso Cassino e Ópera de Monte-Carlo, que recebe concertos e apresentações prestigiadas. A gastronomia também é excelente em todo o país, com mais de uma centena de restaurantes de todos os tipos (como culinárias francesa e italiana, asiática, orgânica e muito mais), sendo seis deles premiados com estrelas Michelin. Mônaco também está investindo cada vez mais em iniciativas sustentáveis. Tanto instituições governamentais quanto empresas privadas estão mudando suas próprias atitudes para torná-las mais responsáveis, criando campanhas de conscientização e promovendo e patrocinando projetos que tenham como foco a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento de sociedades marginalizadas.

