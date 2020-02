Moda: conheça as roupas tailandesas e outras tendências do mercado internacional em 2020

A Tailândia é um país que está muito em alta no momento, devido as beleza que oferece. No entanto, não é somente por causa das belas praias e incríveis templos que o país vem chamado a atenção.

As roupas tailandesas também vêm ganhando destaque nos últimos anos e em 2020 serão uma grande tendência na moda.

Com foco em conforto, diversidade e versatilidade, as roupas inspiradas na Tailândia atendem a diferentes estilos e ocasiões. Uma pessoa mais moderna por escolher tons mais terrosos e escuros, enquanto as que possuem personalidade mais divertida podem escolher as estampas.

E falando em estampas, as roupas tailandesas oferecem uma grande diversidade. É possível encontrar para todos os gostos, sendo uma das características que mais chamam atenção nessa opção, além de conforto, que é outro detalhe característico das roupas.

Ficou com vontade de saber mais sobre as roupas tailandesas e ainda saber quais são as outras tendências do mercado internacional em 2020? Continue a leitura e descubra!

As roupas tailandesas e outras tendências internacionais

Nos últimos anos foi possível observar um aumento pela busca por roupas orientais e em 2020, elas serão uma das tendências em moda.

Isso acontece porque o mundo está voltando os olhos países orientais e descobrindo as suas culturas. As olimpíadas no Japão, o destaque de produtos em skin care da Coreia do Sul e as belezas da Tailândia, são alguns dos exemplos que tem feito as pessoas também buscas por opções de roupas com inspirações orientais.

E quando falamos em roupas tailandesas, existe uma opção que se destaca: as calças. Sim, a calça tailandesa feminina ganhou destaque no mercado da moda e vem conquistando muitas consumidoras. E elas estão fazendo muito sucesso porque:

· São versáteis: você pode encontrar calça tailandesa em diferentes cores e estampas. Se você possui um estilo mais discreto, você pode optar por cores mais neutras, mas se você busca por opções alegres, sem dúvida vai amar as estampas.

· São muito confortáveis: seja para utilizar no dia a dia, ou para um passeio, quem busca por conforto, encontra nessas calças tudo o que precisa para se sentir bem. Os tecidos são leves, sendo uma ótima opção para dias mais quentes.

Mas não são somente as roupas tailandesas que ganham destaque na moda em 2020, confira a seguir algumas outras tendências internacionais para o ano:



· Tie Dye: o nome é um pouco diferente, mas provavelmente você já deve ter visto roupas com esse estilo. Muito utilizada por hippies em outras décadas, esse estilo de estampa voltou com tudo. Trata-se de um misto de cores “manchadas”, que dão um toque muito criativo para o visual. Essa estampa pode ser encontrada em camisetas, vestidos e até mesmo em calças.

· Produtos em palha: essa é outra tendência que tem muito a ver com a Tailândia, afinal de contas, o chapéu de palha é muito utilizado no país, mas não pense que esses acessórios são apenas para praias, pelo contrário. Bolsas, chapéus e sandálias podem ser utilizadas em diferentes ambientes e são ideias para o dia a dia.

· Anos 80: o estilo já estava presente no ano passado, mas em 2020 será uma das tendências mais fortes de moda. Calça de cintura alta, mangas bufantes, laços, e muito mais! Tudo isso estava presente em grandes desfiles de moda e já estão na rua sendo utilizado por mulheres com diferentes personalidades.

· Mangas bufantes: sim, já falamos dela acima, mais elas merecem destaque! Por mais que sejam consideradas como um detalhe “romântico” nas roupas, as mangas bufantes ganham novas versões e chamam atenção. Utilizadas em blusas e vestidos, essa opção também podem proporcionar um toque mais sensual, no caso de vestidos mais curtos e justos, se tornando uma opção versátil.

· Poás: a estampa de bolinhas está de volta e ganha destaque no mercado. Ela é ideal para quem tem muita personalidade e quer deixar o visual mais charmoso. Também pode ser encontrada em diferentes tipos de cores, tecidos, modelos, etc.

Como aproveitar as tendências de moda 2020

Saber quais são as tendências de moda do ano é importante para quem gosta de conhecer novos estilos e complementar o visual. No entanto, é essencial que você busque por opções que tenham a ver com sua personalidade.

As tendências de moda 2020 são muito variadas e atendem a diferentes estilos, mas será que todas são para você?

Busca conhecer mais sobre cada uma delas e busque por inspirações. Caso tenha vontade de provar algo novo e diferenciado, vale a pena se arriscar e descobrir novas opções.

Imagem de Sasin Tipchai por Pixabay