“Miragens na Caixa” é destaque em retomada online de “Domingo no Parque”

Se os tempos de pandemia de covid-19 provocam o cancelamento das apresentações ao ar livre para evitar aglomerações, nossos artistas se reiventam e adaptam suas criações para as plataformas online, com o objetivo de levar arte, entretenimento, alegria e inspiração ao público. É o que acontece com o projeto “Miragens na Caixa”, de teatro lambe-lambe, com os grupos Teatro do Imprevisto e Boneco Vivo. A produção é destaque na retomada online do “Domingo no Parque”, iniciativa da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), de São José dos Campos, e será exibida no próximo domingo, às 15h, pelo canal da fundação no YouTube.

Os quatro mini-espetáculos se desenvolvem dentro de caixas cênicas. A técnica, criada na década de 80, é inspirada nos fotógrafos lambe-lambes (fotógrafos ambulantes), que utilizavam máquinas fotográficas em formato de caixas, cobertas com um longo pano, e ofereciam seus serviços em praças, feiras livres e outros espaços públicos antigamente. A idéia original do Miragens era fazer o mesmo com as histórias, com um cortejo musical que chamaria a atenção do público em locais abertos e conduziria o espectador a cada uma das caixas. Mas a adaptação online também não deixa a desejar e proporciona uma experiência única e também musical ao espectador. Em um jogo de luzes, imagens e sons, o elenco manipula os personagens e elementos cênicos, que ganham vida em quatro mini-espetáculos: “Mãe D’Água”, “Histórias de Pescador”, “Procissão das Almas” e “Viagem a Marte”.

O projeto “Miragens na Caixa” tem a assinatura e elenco dos grupos Teatro do Imprevisto e Boneco Vivo, de São José dos Campos, direção artística de Tiago Almeida e Iasmim Marques, do Grupo Girino, de Belo Horizonte (MG), e direção musical de Beto Quadros. A iniciativa conta com recursos do Programa de Ação Cultural (Proac), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Quando: Dia 7/02, às 15h, em www.youtube.com/fccrsjc

Duração: 20 minutos.

Classificação etária: livre.

Mais informações: fccr.sp.gov.br.

Direção artística: Tiago Almeida e Iasmim Marques. Direção musical: Beto Quadros. Criação de Bonecos/Elenco: Eliane Pereira, Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau. Iluminador: Rachid Ramos. Figurinista e aderecista: Ivani Melo. Fotógrafa e videomaker: Melissa Rahal. Produção executiva: Ricardo Salem.