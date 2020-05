Ministério Público mira em irregularidades em cargos públicos de Caraguatatuba

Ação e inquérito em andamento tratam do assunto

O Ministério Público em Caraguatatuba ajuizou ação civil pública para obrigar a prefeitura do município a readequar todos os funcionários públicos que estão fora de seus cargos, em desvio de função.

Além disso, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público instaurou inquérito civil para apurar a criação de cargos em comissão e a concessão de gratificações a funcionários públicos, mesmo depois de reconhecido o estado de calamidade pública por meio de decreto municipal e na iminência de ser decretado o plano de contingenciamento no município de Caraguatatuba, que reduziu os salários de boa parcela dos funcionários públicos municipais.

A representação que embasou a investigação noticia que as pessoas contempladas pelos cargos em comissão e pelas gratificações são apadrinhados políticos, e que as vantagens tiveram a finalidade de proteger tais pessoas para que não tivessem seus salários reduzidos pelo decreto de contingenciamento.

Ainda em virtude dos fatos investigados, o promotor de Justiça do Patrimônio Público Renato Queiroz de Lima deu parecer favorável para a concessão de medida liminar na ação popular ajuizada pelos estagiários do município, que foram demitidos em razão do decreto municipal de contingenciamento de gastos.



“Ao menos a priori, o ato administrativo que suspende o contrato dos estagiários, além de ser contrário às atitudes do alcaide, não goza de interesse público, o que afasta a existência do elemento finalidade, padecendo, assim, de ilegalidade”, diz o membro do MPSP.

A gravidade dos fatos investigados no inquérito civil levou a Promotoria de Justiça da Saúde Pública a recomendar ao prefeito que se abstenha de levantar os valores dos fundos municipais da criança e do adolescente, do idoso e do deficiente, bem como o fundo penitenciário para aplicação na prevenção e combate a pandemia da covid-19.

Segundo a promotora Regiane Maria Heil, os recursos dos fundos municipais e do fundo penitenciário somente podem ser utilizados em situações excepcionais e se devidamente comprovada a necessidade extrema advinda da calamidade pública decorrente da pandemia. “Não é crível que a Prefeitura Municipal levante tais recursos, ao tempo em que se permite criar cargos em comissão e distribuir gratificações em meio à crise no sistema de saúde e nos setores econômico e social”, argumenta.