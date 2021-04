Minidocumentário retrata poder transformador do trabalho do palhaço

‘Minha Vida É Uma Piada’, que traz relatos de voluntários que atuam em hospitais, estreia às 14h deste sábado (24) no YouTube

O poder transformador do trabalho do palhaço pelos olhos de quem escolheu se tornar um deles para ajudar as pessoas. Esse é o fio condutor do minidocumentário “Minha Vida É Uma Piada”, do diretor Eduardo Spinelli. A produção terá seu lançamento neste sábado (24/04), às 14h, no canal da Oversonic Filmes, no YouTube.

O filme traz depoimentos de voluntários de associações de palhaços do Vale do Paraíba. Ao longo do documentário, cada participante fala um pouco sobre sua experiência, do papel da arte no auxílio a pessoas atendidas em hospitais e do quanto cada um deles se sente recompensado pelos resultados obtidos. Como diz a sinopse, a obra “fala de propósito, de amor e do poder de cura do humor”.

Com roteiro e direção de Eduardo Spinelli, “Minha Vida É Uma Piada” tem produção de Miltinho Toledo e contou também com a participação de Lucas Paixão (câmera e edição), Tarciso Carvalho (som e trilha sonora) e Matheus Cubas (trilha sonora). A exibição do minidocumentário conta com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a cargo da intérprete Flavia Lotufo.

Sinopse:



Por meio de entrevistas com voluntários de associações de palhaços do Vale do Paraíba, o minidocumentário mostra o quanto o trabalho de palhaço é transformador, tanto para as pessoas que são atendidas no hospital quanto para os próprios palhaços. O filme fala de propósito, de amor e do poder de cura do humor.

‘Minha Vida É Uma Piada’

Lançamento do filme “Minha Vida É Uma Piada”

Direção: Eduardo Spinelli

Data: sábado (24/04)

Horário: 14h

Local: canal Oversonic Filmes, no Youtube