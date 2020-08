MIGUEL FALABELLA ESTREIA NO TALENTOS, DA TV CULTURA, COM JARBAS HOMEM DE MELLO

DIRETOR PARTICIPA DO JÚRI COM CLETO BACCIC, DIEGO MONTEZ E PAULA CAPOVILLA, NESTE SÁBADO (15/8), NA PRIMEIRA ELIMINATÓRIA DO PROGRAMA

Neste sábado (15/8), Miguel Falabella estreia no time de jurados do Talentos, novo reality musical da TV Cultura, que vai revelar o grande destaque do teatro musical brasileiro. Nesta primeira eliminatória, juntamente com Cleto Baccic, Diego Montez e Paula Capovilla, o ator e diretor irá julgar quatro dos 24 selecionados do programa. Apresentado por Jarbas Homem de Mello, o Talentos vai ao ar a partir das 20h.

Jarbas abre o Talentos encenando um trecho do famoso musical Cantando na Chuva. O programa também terá um quadro surpresa com o ator Diego Montez.

Talentos-candidatos, TVCultura-Foto ©Nadja Kouchi

Nesta primeira eliminatória, os jurados têm a difícil missão de avaliar Maria Clara Mascellani, Mericia Cassiano, Stacy Locatelli e Thiago Lemmos. Dos quatro, dois irão para a semifinal, um para a repescagem e o outro será eliminado.

Com apresentações feitas em vídeo e supervisão artística da TV Cultura, os participantes conseguem emocionar e surpreender os jurados, além de receberem sugestões dos renomados profissionais da área. “Vou te dar uma dica para a vida. Sopranos devem sempre pensar na leveza de uma borboleta que voa numa pradaria, principalmente nas passagens. Seja homogênea no seu cantar”, comenta Falabella antes de dar sua nota para um dos candidatos.

Talentos

A cada seletiva, o Talentos apresentará novos e grandes nomes do teatro musical para compor o time de jurados. Com roteiro de Mariana Elisabetsky e direção de Marcos Rombino, a nova atração da TV Cultura vai ao ar aos sábados, a partir das 20h. E a grande final está prevista para o dia 31 de outubro.

Miguel Falabella

Talentos-Miguel Falabella, TVCultura-Foto ©Nadja Kouchi

