Midea lança edição especial de produtos para comemorar os 110 anos do Sport Club Corinthians Paulista

A Midea, maior fabricante de eletrodomésticos do mundo e patrocinadora do Corinthians na temporada de 2020 do futebol brasileiro, homenageia a torcida da fiel com uma edição especial em comemoração aos 110 anos do time paulista, completos em 1º de setembro deste ano.

“Desenvolvemos uma edição limitada de produtos exclusivos, para que os torcedores curtam os momentos em casa com a família e os amigos de uma forma ainda mais surpreendente, tornando o momento de torcer pelo time do coração ainda mais mágico e emocionante”, afirma Simone Camargo, diretora de marketing da Midea.

Diversos produtos ganharão um design todo especial, criado pelo artista Marcelo Masili, que já participou de outras ações com o Timão. Os aficionados pelo clube terão peças customizadas para compor os ambientes da casa como condicionador de ar, cervejeira, freezer horizontal e frigobar. Todas elas contando a história do Corinthians, títulos conquistados e a paixão dos torcedores.

“A principal referência para a criação das artes que compõem os produtos comemorativos é o torcedor. É pensando nessas pessoas, que vibram e empurram os jogadores o tempo todo, que desenvolvi a expressão dos personagens. Toda a parte do grafismo foi inspirado nos arredores da Arena Corinthians e na Zona Leste, que tem tudo a ver com a personalidade intensa do corintiano”, comenta o ilustrador, Marcelo Masili.

O conceito criativo da linha especial ficou por conta da agência de digital, Rise, que executou estudos de campo durante um ano e buscou referências na história do clube e na força da torcida para orientar o artista.

“Ilustrar a paixão corintiana precisa ser um ato autêntico, não é simplesmente colocar o logo do Corinthians nos produtos, mas sim expandir a paixão da Fiel a partir de Midea. Percebemos que o torcedor precisava olhar os itens e encontrar neles a arte e um conteúdo especial e exclusivo para ele”, diz Victor Vieira, head de planejamento da Rise.

Para o Corinthians, a linha comemorativa é uma forma de presentear a torcida, tão forte e atuante em todos os jogos. “Sem dúvida, eles representam o nosso 12º jogador em campo e são o diferencial do clube. Os 110 anos do Timão foram escritos junto com cada torcedor”, conclui Andrés Sanches, presidente do Corinthians.

Além da edição comemorativa limitada, que já está disponível exclusivamente pelo Midea Store para todo o Brasil, a marca disponibilizará brindes exclusivos relacionados ao Corinthians em compras de produtos pretos e brancos pré-selecionados.

Fundada na China em 1968, a Midea está presente no Brasil desde 2011, em uma Joint Venture com a Carrier, oferecendo soluções surpreendentemente amigáveis, em uma abordagem centrada no consumidor e em soluções para o lar, com produtos que aliam design, elegância, praticidade e tecnologia.

A marca conta com 34 centros de produção global e mais de 150.000 funcionários em mais de 200 países e regiões. No Brasil, a Midea tem duas plantas industriais que formam o maior centro fabril da América Latina, responsável pela produção de condicionadores de ar das linhas residenciais e comerciais.

