Micro e pequenas empresas do Vale do Paraíba e Litoral Norte participam de Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos

Inovação, diversidade e sustentabilidade são destaque da 3ª edição do evento online gratuito realizado pelo Sebrae-PB entre os dias 5 e 8 de maio

Conectar diversos segmentos da economia criativa para impulsionar negócios e valorizar o empreendedorismo. Este é o propósito da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos (FINCC), que chega a sua 3ª edição com mais de 300 lojas inscritas para vendas online no Marketplace e promete reunir empreendedores, expositores e estudiosos nacionais e internacionais de forma virtual. O evento digital é uma realização do Sebrae Paraíba e acontece de 5 a 8 de maio.

Em todo o mundo, os governos e os setores criativos dão cada vez mais importância ao papel que a economia criativa desempenha – tanto por ser uma fonte de empregos e riqueza quanto pelo compromisso cultural e pela promoção da inclusão social e da diversidade. Nesta edição, mercado, inovação, diversidade e sustentabilidade serão temas de destaque na programação da FINCC, que é composta por palestras e mesas redondas ministradas por especialistas que entendem na prática as demandas do setor, além de cases que contribuem para inspirar outros empreendedores.

Marketplace – Uma das iniciativas para valorizar e impulsionar os negócios é o Marketplace digital, que apoia o pequeno negócio criativo e reúne mais de 300 lojas online com exposição e venda de produtos da economia criativa. Durante a feira, os participantes poderão adquirir de forma prática peças de decoração, artesanato, moda, serviços da economia criativa, acessórios autorais, turismo criativo, turismo rural consciente e produtos típicos de várias regiões do Brasil.

O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estarão representados nesta ação. Ao todo serão 15 micro e pequenas empresas da região atendidas pelo Sebrae-SP expondo seus produtos e serviços e participando das rodadas de negócios. Todas já participaram de projetos de gestão estruturados com foco vocacional, técnico, de inovação e ganhos rápidos. “Queremos que essas empresas tenham a oportunidade de acessar novos mercados para aumentarem seus faturamentos e seguirem crescendo mesmo em meio à crise”, explica a analista de negócios do Sebrae-SP, Jenifer Botossi.

Confira a programação:

5 de maio (quarta-feira)

9h – Solenidade de abertura

10h – Palestra: Negócios Criativos Diferenciados e Únicos (Helga Tytlik, consultora de Economia Criativa, Economia da Cultura e Empreendedorismo)

11h – Mesa redonda: Moda Criativa e Consciente (Maria Celina Pessoa)

13h – Palestra: Bloco Carnavalesco “Cafuçu”: Uma experiência criativa – (Marcelina, produtora cultural)

14h – Palestra: Novas economias e colaboração para um futuro desejável e possível (Lala Deheinzelin, futurista)

15h – Palestra: Festival Cultural do Brasil – Viena – Áustria (Vanessa Noronha Tolle, organizadora do Festival)

16h – Palestra: Ano internacional da Economia Criativa e as Cidades Criativas (Eduardo Barroso Neto)

17h – Mesa redonda: Mercado de Nicho: Oportunidades para Negócios Criativos (Joaquim Cartaxo, Veronica Ribeiro, Danielle Abreu, Diva Mercedes, Hannah Salmen, Ana Ubarana, Debora Lima, Regina Amorim, Francisco Holanda, Júlia Vasconcelos e Jane Blandina)

19h – Palestra: Superação dos desafios da pandemia através das redes sociais (Rosinha Miguel)

6 de maio (quinta-feira)

9h – Palestra: Economia Criativa e Colaborativa na Gestão Empresarial (Danylo Aguiar)

10h – Palestra: Economia Criativa: Inovação e Regeneração (Décio Coutinho)

11h – Mesa Redonda: Cicloturismo criativo, integrando a cultura local (Luiz Saldanha)

13h – Palestra: Transformando ideias em negócios: Marketplace para artistas conquistarem o mercado da internet (Gustavo Boroni)

14h – Palestra: Competências criativas para uma economia sustentável (Cláudia Leitão)

15h – Palestra: Conteúdo criativo: ganhe dinheiro no Youtube (Laiz Silveira)

16h – Palestra: Empreendedorismo criativo: Saberes de pai, inovação de filho (Rabi Araújo)

17h – Mesa redonda: Educação criativa e colaborativa no século XXI (Rodrigo Matheus)

7 de maio (sexta-feira)

9h – Palestra: Artesanato e design como negócio de futuro (Érico Gondim)

10h – Palestra: Coleção Pernambucalizar: vestindo cultura e alegria (Rafaela Mendes)

11h – Mesa redonda: Economia criativa no Brasil – Mercado da Música (Regina Amorim, Perseu Bastos, Isabella Carvalho, Raquel Vilarino Reis, Bianca Costa, Renata Agostini e Hannah Salmen)

13h – Palestra: Narrativas regionais como produto global (Bruno Paes Landim Braga)

14h – Palestra: Cidades como foco em distritos criativos (Ana Carla Fonseca)

15h – Palestra: Opará Arquielógico, Economia Criativa e Proteção do Patrimônio Cultural (Beijanizy Abadia)

16h – Palestra: Economia colaborativa e multivalores em assentamentos (Vania Santos, Mirian Rocha e Nevinha Silva)

17h – Mesa redonda: Sucesso do artesanato brasileiro (Ana Paula Moura)

8 de maio (sábado)

9h – Palestra: Crochê com propósito (Marília Teles)

11h – Mesa redonda: Cadeia produtiva do Cinema, de Aruanda aos tempos atuais na Paraíba (Zezita Matos, Odécio Antonio e João de Lima)

14h – Palestra: Lugares de Charme – A transformação na vida de artesãos (Cris Ribeiro)

15h – Palestra: A presença digital na Economia Criativa (Denise Lemos)

16h – Mesa Redonda: Jornalismo, Cultura e História: EPC – Empresa Paraibana de Comunicação (Naná Garcez, William Costa, André Cananéa, Ivna Souto, Nilton Tavares, Alexandre Macedo, Albiege Fernandes, Marcos Thomaz, Thiago Xavier e Karl Newman)

18h – Palestra Espetáculo – O tempo não para (Rodrigo Matheus)

Data: de 5 a 8 de maio de 2021

Inscrições gratuitas: https://fincc.com.br/

Informações: (83) 99981-1486