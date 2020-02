Miami Innovation Experience promove espaço com inovação e tecnologia para quem deseja se preparar para a nova década

Evento contará com a presença da escola de empreendedores ECQ e outros especialistas em tecnologia e disrupção de mercados tradicionais

Com acesso a espaços únicos, uma sequência intensa de atividades e troca de experiências com visionários que estão em constante busca por melhorar a forma com que fazem negócios, o Miami Innovation Experience, promovido pelo ECQ Learning, acontecerá nos dias 25 e 26 de março em Miami, na Flórida.

Georgia Roncon, fundadora da escola coorporativa, está à frente da organização do evento e explica que os participantes conhecerão negócios totalmente disruptivos, ampliarão o networking, além de adquirir conhecimento e inspiração para novos projetos. “A disrupção de vários setores está mais próxima do que do nunca. Por isso nossa equipe estará imersa nesses dias de aprendizado e network em um HUB de inovação para a América Latina, que é Miami”, destaca.

Serão dois dias de evento e neles os participantes vão aprender como empresas estão transformando o mundo através da tecnologia e qual é o impacto desse fator do mercado mundial. Novidades como o IoT (internet das coisas), Big Data, Block Chain, Inteligência artificial e realidade virtual estarão presentes nas pautas do MEXP.

As palestras e painéis trarão apresentações com cases de inovação relevantes aliados a tecnologia nas mais diversas áreas de atuação. Além disso, contará com espaços dedicados ao diálogo, troca de ideias e network entre profissionais voltado especialmente para a relação entre EUA e Brasil. “Vamos falar sobre a importância de referências locais e como é fundamental entender a realidade americana, que envolve estilo de vida, riscos empresariais, contabilidade, programas de vistos e investimentos financeiros”, a empresário explica.

Entre os palestrantes estão Maurício Lorenzetti, especialista em fintechs e co-fundador da Finconecta, Victor Navarro, presidente da Global Excel América Latina, Eduardo Mattos, especialista em cultura de sturtups e Helbert Costa, fundador da Block21.

O evento é voltado para empreendedores, CEOs, startups e entusiastas da inovação. Para Georgia, os gestores devem entender que isso é parte fundamental das mudanças rápidas que estão ocorrendo no mundo. “É preciso correr mais riscos, internacionalizar conhecimentos e aprender a se adaptar às necessidades do mercado”, finaliza.

Quando: 25 e 26 de março de 2020

Onde: Miami, Flórida

Mais informações: https://eventos.ecqonline.com.br/

A empresária é formada em Letras Inglês e possui especialização em Gestão Empresarial e Marketing pela FGV. É cofundadora da AGE GROUP, que atua em Turismo, Investimentos e com Educação em Inovação e Tecnologia com o ECQ Lifelong Learning, que opera tanto no Brasil e nos EUA.

Os cursos, palestras e sistema de Networking do ECQ Lifelong Learning , são voltados para empresários, CEO’s e líderes em geral e tem como intuito preparar esses profissionais para enfrentar a revolução tecnológica que irá impactar todas as empresas, carreiras e atividades existentes.

Referência em disseminar conhecimento através da inovação, para as mais diversas áreas de atuação, o ECQ tem como missão transformar vidas, carreiras e negócios. Os fundadores, Alexandre Rodrigues e Georgia Roncon, realizam constantes eventos em diversos formatos, seja meet ups ou congressos, com o objetivo de debater sobre os últimos acontecimentos da economia 4.0 com empresários, empreendedores, gestores e estudantes. Para saber mais, acesse o site – https://ecqonline.com.br/ e também pelas redes sociais @ecqonline_br .