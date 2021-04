Mesa Brasil Sesc RJ distribuirá 50 toneladas de alimentos em 22 municípios

Doação de hortifrutigranjeiros tem como objetivo mitigar os efeitos econômicos da Covid-19 nesse momento de recrudescimento da pandemia

O programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ distribuirá, nos meses de abril, maio e junho, 50 toneladas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social de 22 municípios do estado. As doações, que vão beneficiar mais de 26 mil pessoas, integram a campanha Rio de Mãos Dadas, conjunto de iniciativas do Sistema Fecomércio RJ (Sesc RJ e Senac RJ) que visam a envolver a população em um clima de positividade em 2021.

Doação de hortifrutigranjeiros

O roteiro das doações começa com Nova Friburgo, nesta quinta-feira (22/4). O conteúdo das doações são cestas de hortifrutigranjeiros (frutas, verduras e legumes) oriundos de propriedades rurais que integram o Mesa no Campo. Por meio do projeto, os produtores fornecem seus excedentes – alimentos em perfeito estado e com alto valor nutritivo, mas pouco aproveitamento comercial – ao Mesa Brasil Sesc RJ. O programa, por sua vez, os repassa para entidades socioassistenciais cadastradas, que fazem a distribuição para o público final. No Rio, a doação será na Igreja São José, na Lagoa, no dia 10 de junho. Na semana passada, foi entregue 1,5 tonelada em Teresópolis.

“Essa agenda de distribuição de alimentos tem como objetivo fazer frente ao cenário que estamos vivendo nesses primeiros meses do ano. Além da queda nas doações recebidas por ONGs e outras entidades, há um crescimento no número de pessoas que perderam suas fontes de renda por conta do recrudescimento da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas adotadas para conter a propagação do vírus. O Sistema Fecomércio RJ, por meio do programa Mesa Brasil Sesc RJ, tem o compromisso de ajudar essas pessoas, muitas delas trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo”, diz o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Retomada da confiança

Além das doações, a campanha Rio de Mãos Dadas engloba uma série de ações, com participação dos setores público e privado, para incentivar a retomada da confiança dos fluminenses, sob o impacto dos efeitos da pandemia da Covid-19. Ao longo do ano, estão previstas iniciativas como intervenções urbanas, exposições itinerantes, maratonas virtuais, iniciativas voltadas para empresários, cursos adaptados ao “novo normal”, entre outras. A campanha é simbolizada por esculturas em formato de mãos que se unem, representando a esperança da retomada de contatos, planos e afetos. Com 2 metros de altura e personalizadas por dez artistas, as obras foram expostas em vários pontos da capital do Rio de Janeiro e depois seguirão para o interior do estado.

Mesa Brasil Sesc RJ

O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes que tradicionalmente são descartadas. O programa atua ainda em situações de calamidades, como desastres naturais. Só em 2020, o programa distribuiu 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado.

Agenda de doações nos municípios

13/04 – Teresópolis

22/04 – Nova Friburgo

27/04 – Petrópolis

28/04 – São João de Meriti

29/04 – Nilópolis

04/05 – Nova Iguaçu

05/05 – Caxias

06/05 – Miguel Pereira

11/05 – Niterói

12/05 – São Gonçalo

13/05 – Volta Redonda

18/05 – Barra Mansa

19/05 – Três Rios

20/05 – Angra

25/05 – Valença

26/05 – Barra do Piraí

27/05 – Itaperuna

01/06 – Cabo Frio

08/06 – Rio das Ostras e Macaé

09/06 – Conceição de Macabu

10/06 – Rio de Janeiro