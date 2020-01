Meritor anuncia construção de nova fábrica no Brasil

Planta Industrial de R$ 200 milhões, em Roseira, será a terceira instalação da empresa na América do Sul

A Meritor anuncia um investimento de R$ 200 milhões para a construção de uma nova fábrica de 160.000 m² no Brasil. Localizada em Roseira (SP), a unidade deve iniciar produção em 2021 com modernas instalações que irá impulsionar o desenvolvimento do mercado doméstico de veículos comerciais que está em crescimento.

“Estamos expandindo nossas linhas de produção, pois esperamos que o mercado brasileiro continue em recuperação progressiva. Nosso objetivo é atender à meta estratégica da Meritor global de crescer como líder de mercado, oferecendo o melhor serviço”, afirma Adalberto Momi, diretor geral da Meritor no Brasil. “Essa nova fábrica ajudará a empresa a superar as expectativas dos clientes, acompanhando o crescimento previsto do mercado”.

Roseira

A escolha da cidade de Roseira para a terceira fábrica, que vai aumentar a capacidade produtiva da empresa, ocorreu devido a sua localização no Vale do Paraíba. A região é considerada estratégica, pois liga os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Vale do Paraíba também possui uma boa rede viária, proximidade aos portos, além da infraestrutura necessária, mão de obra qualificada e energia elétrica de qualidade.

Meritor de Osasco

A Meritor de Osasco, que completou 64 anos, é considerada pioneira na fabricação de componentes e eixos para o mercado de veículos comerciais. Porém, sua localização atual no centro da cidade e as restrições de tráfego e logística não suportam mais expansões, impulsionando assim a decisão de investir em uma nova fábrica.

A unidade fabril de Roseira representará um dos maiores investimentos da Meritor em uma instalação global nas últimas duas décadas. Prova do compromisso da empresa em atender ao crescimento da indústria de veículos comerciais do Brasil. “Estamos muito confiantes e empolgados com esta nova fase que começamos em 2020”, comenta o diretor geral da Meritor no Brasil.

Detalhes do Projeto

O início da construção da nova fábrica está previsto para março de 2020 e deve durar aproximadamente 13 meses, com inauguração em abril de 2021. O prédio industrial de 30.000 m² incluirá linhas de produção modernas baseadas nos sistemas da Indústria 4.0 – com foco nos princípios de segurança e sustentabilidade – que estão sendo implementados mundialmente.

Economia local

Além de contribuir para o crescimento do mercado de veículos comerciais no Brasil, a nova fábrica impactará a economia da região de Roseira, gerando empregos diretos e indiretos. “Esta é uma oportunidade para a Meritor promover o crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade por meio de empregos para a comunidade local”, finaliza Adalberto Momi.

Meritor

Com sede em Troy, Michigan, nos Estados Unidos, a Meritor é um fornecedor global de amplo portfólio de sistemas integrados, módulos e componentes para fabricantes de equipamentos originais e aftermarket no segmento de transportes e industrial. A companhia atende produtores de caminhões, reboques, ônibus e veículos off-road, além da área de defesa. As ações da companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, com a designação MTOR. Informações relevantes sobre a corporação estão em www. meritor.com.

Meritor na América do Sul

As operações da Meritor na América do Sul estão centralizadas no Brasil. A companhia possui instalações em Osasco, SP, onde produz eixos, cardans e componentes para veículos comerciais e fora-de-estrada, e participa do Consórcio Modular e do Parque de Fornecedores da MAN, em Resende, RJ. A operação brasileira, que comemorou em 2016 seus 60 anos, conta com centro de engenharia, responsável pelo desenvolvimento de produtos, fornece componentes para o mercado de reposição e mantém no país a joint venture com a Randon, a Freios Master.