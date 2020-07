Mercedes-Benz homologa dois produtos da Promax Bardahl para sua linha de veículos

A multinacional alemã Mercedes-Benz, fabricante de motores e montadora de veículos, anuncia a partir deste mês de julho a homologação de mais dois produtos da Promax Bardahl: o aditivo para combustível diesel Promax Bio Treatment Diesel e graxa à base de complexo de lítio Kelube G-771 Plus.





“A Mercedes-Benz é uma empresa multinacional de grande prestígio e reconhecimento pelos seus clientes. Termos produtos homologados nesta empresa é uma enorme satisfação para nós e demonstra a qualidade dos nossos produtos, já que eles realizam testes rigorosos e solicitam comprovações técnicas de desempenho destes produtos”, comenta Arley Barbosa da Silva, responsável pelo departamento técnico de Engenharia e Lubrificação da Promax Bardahl.



“Para nós é especial esta aprovação para o Promax Bio Treatment Diesel, principalmente neste momento pandemia. Entendemos que é muito oportuno a Mercedes-Benz ter aprovado nosso produto, pois há vários clientes que precisam proteger seus caminhões e ônibus, que estão parados”, destaca Arley. “No caso do Kelube G-771 Plus, temos este produto à base de complexo de lítio com alto ponto de gota e capacidade de carga, que irá auxiliar os clientes da Mercedes-Benz em utilização severa nos cubos de roda, aumentando assim sua vida útil e com menor custo de manutenção”, finaliza.





Promax Bio Treatment Diesel – Possuindo duas embalagens, lata de 500 ml e balde de 20 litros, o Promax Bio Treatment Diesel possui função descarbonizante para diesel e biodiesel com tratamento de choque para bactérias e fungos. Sua aplicação é feita em veículos e máquinas com motores à diesel usado no segmento de transporte, agrícola, equipamento de terraplenagem, gerador de energia elétrica, e que ficam parados por períodos acima de um mês.



Possui características tais quais: limpeza pesada num único tanque; restauro de eficiência; economia de combustível; recupera padrão de emissões; ação bactericida e fungicida; anticorrosivo; antioxidante; e se destaca por ser concentrado, ou seja, basta uma pequena quantidade do produto para obter todos os benefícios acima apresentados.



O “modo de usar” prevê adicionar um frasco de 500 ml de Promax Bio Treatment Diesel para 500 L de diesel e biodiesel, a cada 500 horas, 30 mil km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Para melhor desempenho do veículo/equipamento, o Promax Bio Treatment Diesel pode ser utilizado em todo o abastecimento.





Kelube G-771 Plus -Já a graxa de complexo de lítio, Kelube G-771 Plus, tem sua aplicação destinada a locais que trabalham com altas cargas e temperaturas, tendo excelentes resultados também em ambientes sujeitos à umidade ou contato direto com água. Está disponível em três embalagens: potes de 1 Kg; baldes de 16 Kg; e tambores de 170 Kg.

Suas principais características são: aditivos antioxidante; anticorrosivo, antiferrugem e de extrema pressão; além de uma excelente hidrorrepelência, ou seja, permite ser empregado em locais que tenham contato direto com água como é o caso de juntas universais



DNA inovador – Única fabricante licenciada para produzir Bardahl no Brasil, a Promax tem uma extensa linha automotiva com produtos para veículos leves e pesados. Conta ainda com uma linha industrial, Maxlub, que inclui até os modernos lubrificantes atóxicos Kelube, que atendem fabricantes de alimentos e bebidas, entre outros segmentos. A planta fabril desta linha é uma das únicas no Brasil a ter a Certificação NSF International.





