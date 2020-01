Mercado de jogos online e apostas esportivas discutiu a regulamentação em São Paulo

Eventos ligados ao setor cassinosbrazil aconteceu no estádio Allianz Parque para avaliar os impactos e as oportunidades de negócios no Brasil

A capital paulista recebeu, de 9 a 11 de dezembro, na arena Allianz Parque, dois eventos focados em jogos online e apostas esportivas: Online Gaming Summit Brazil (OGS Brazil) e o São Paulo Affiliate Conference (SPAC). A ideia foi colocar frente à frente players nacionais e internacionais e mais de 300 profissionais e autoridades do setor para debater as expectativas do mercado em torno da regulamentação definitiva dos jogos em território brasileiro.

Em 2018, as apostas esportivas foram autorizadas no País com a Lei 13.756/2018, mas para começar a valer o Governo Federal precisa ainda determinar as regras para que as apostas sejam definitivamente liberadas. O prazo para a regulamentação é de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

A programação de conteúdo exclusivo do OGS Brazil contou com operadores, reguladores especialistas e autoridades que irão abordar os seguintes temas: O que esperar do Cenário Regulatório do Mercado de Jogos no Brasil; Modelos de Negócios & Estudos de Viabilidade; Melhores Práticas Internacionais; Novas tecnologias para a Operação, Integridade e Sustentabilidade; Debate: Atuais operadores são empreendedores visionários ou contraventores? Como o mercado regulado deve lidar? e o Marketing de Afiliação para Operadores de Jogos.

“Nossa expectativa é que ambos os eventos sigam contribuindo para a percepção do potencial de geração de receita, empregos e o fomento do turismo, que pode ser atingido com legalização dos jogos (bingos, cassinos, jogos online e loterias). A intenção foi discutir as diretrizes para formatação de uma legislação assertiva para a exploração da atividade e a participação da iniciativa privada”, diz Sergio Jardim, diretor geral da Clarion Events Brasil, organizadora do evento.

Oportunidade de Afiliação — A regulamentação definitiva também chama a atenção dos interessados no cenário de afiliação. Por essa razão, junto ao OGS Brazil, aconteceu o São Paulo Affiliate Conference (SPAC), primeiro evento de marketing de afiliados com foco no setor de jogos e apostas esportivas do Brasil.

Foram apresentados diversos painéis para mostrando como o mercado de marketing de afiliação pode ser desenvolvido dentro do nicho de apostas esportivas. O conteúdo foi dividido em três macrotemas: Passo a Passo de Como se Tornar um Afiliado: as Oportunidades do Inexplorado Mercado Brasileiro de Jogos; Jogo Para Quem é da Afiliação e Afiliação Para Quem é do Jogo; Aspectos Legais e Compliance: O Que Pode e o Que Não Pode Ser Feito?.

Online Gaming Summit Brazil e São Paulo Affiliate Conference (SPAC)

Clarion Events

Por mais de 65 anos, a Clarion Events dedica-se à promoção e organização de feiras de negócios, eventos e congressos. São mais de 200 eventos realizados ao redor do mundo, que reúnem aproximadamente 700 mil pessoas e 12 mil expositores e patrocinadores. Com presença global, a companhia possui 12 escritórios em 9 países diferentes e está no Brasil desde 2008.

Imagem de besteonlinecasinos por Pixabay