Méqui agora também no TikTok

Marca faz sua estreia na rede social com um divertido desafio no estilo dueto. Alguns influenciadores já toparam entrar no #mequichallenge

O Méqui agora é sinônimo de bons momentos também no TikTok. A rede social que conquistou o público com vídeos bem humorados e dublagens dos mais diferentes estilos, agora passa a ter um perfil oficial da marca. Seguindo o @mequi_br será possível descobrir conteúdos divertidos e participar de desafios. A gestão do perfil será feita em conjunto com a DPZ&T.

TikTok

Em sua primeira postagem, a marca convida os usuários a apontarem suas preferências na hora de matar a #FomeDeMc. O vídeo foi pensado para o formato dueto, em que os usuários compartilham o vídeo do perfil enquanto interagem com o conteúdo. Alguns influenciadores entraram no desafio #mequichallenge. Entre eles, os perfis @vincynite, @caiosimmoes e @julianamunizl.

Méqui

“O Méqui está sempre atento aos movimentos da sociedade e a novas formas de se comunicar e se manter próximo dos consumidores, por isso, ser a primeira rede de alimentação no Brasil a criar um perfil no TikTok foi uma decisão natural para nós. Ampliando nossos meios de conexão com o público, queremos mostrar que mesmo longe, é possível estarmos juntos nessa época de distanciamento social”, explica João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

Arcos Dorados

