Mensagem ‘Use Máscara’ invade as ruas da cidade do Rio de Janeiro

Alertas para o uso de máscaras estão sendo pintados no asfalto das principais ruas do Rio de Janeiro. A iniciativa é da prefeitura, para incentivar os moradores a se protegerem e evitarem a propagação do coronavírus. As primeiras ruas foram pintadas neste final de semana e serão ampliadas na madrugada neste domingo (3) para segunda-feira (4).

Use Máscara

Com as palavras Use Máscara em tinta branca e letras grandes, a mensagem poderá ser lida tanto por motoristas quanto por moradores de prédios próximos. A sinalização começou a ser implantada em Copacabana e no Catete, por serem locais de concentração de maior número de idosos. No bairro Maracanã, o aviso já foi pintado na rua São Francisco Xavier e na Radial Oeste, duas vias de grande circulação para quem quer acessar o centro ou a Tijuca, um dos bairros mais populosos da zona norte.

Na madrugada deste domingo para segunda-feira, o serviço está previsto para as principais vias da zona oeste, nos bairros de Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, que têm apresentado um aumento das notificações de casos de covid-19, além de desrespeito às determinações de afastamento social. As informações são da assessoria da prefeitura do Rio.

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro é o segundo em número de casos de covid-19 no país, atrás apenas de São Paulo. A capital fluminense concentra cerca de 60% tanto dos casos de doentes quanto de óbitos. Por conta disso, o prefeito, Marcelo Crivella, prorrogou até 15 de maio as medidas de isolamento social na cidade.



Foto:© Marcos Rocha/CET-Rio/Prefeitura do Rio

Agência Brasil