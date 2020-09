Melhor da categoria: novo Mercedes-Benz S-Class conta com cockpit com IA de última geração e tecnologia da NVIDIA Enterprise

Sistema MBUX atual amplia ainda mais os recursos inteligentes para os passageiros

A linha Mercedes-Benz S-Class sempre uniu as melhores tecnologias de engenharia ao seu fantástico legado de sofisticação. Agora, com o melhor sedan da marca, ela também oferecerá inteligência, reunindo IA a um modelo exemplar de veículo de luxo.

No evento de lançamento mundial, a renomada fabricante de veículos de luxo apresentou o melhor sedan da linha S-Class com um novo design. Ele vem com um sistema MBUX totalmente novo no cockpit, com IA, um head-up display com realidade aumentada, um assistente de voz inteligente e gráficos interativos sofisticados, oferecendo recursos inteligentes e personalizados a todos os passageiros do veículo, e não só ao motorista.

Foto:Divulgação

Mercedes-Benz S-Class

“Esse S-Class será o veículo mais inteligente de todos da Mercedes”, afirma Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz, durante o lançamento virtual.

Assim como o sistema anterior, o MBUX de última geração é processado pelas GPUs NVIDIA de computação de alto desempenho e eficiência energética, que realizam processamentos instantâneos e oferecem gráficos nítidos.

Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA

Jensen Huang, NVIDIA CEO, no test drive-Foto: Divulgação

Mercedes-Benz

“A Mercedes-Benz é o parceiro perfeito para a NVIDIA, porque nossa missão é usar a IA para solucionar problemas que nenhum computador comum consegue”, declara Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, que fez um test drive no novo S-Class durante o lançamento. “A tecnologia desse carro é incrível.”

Além de Jensen, participaram do evento de lançamento Alicia Keys, artista vencedora do Grammy, e Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, e cada um mostrou as inovações mais atuais do sedan de luxo.

“Essa parceria com a Mercedes-Benz apenas comprova que os ‘carros do futuro’ já estão disponíveis hoje. E a perspectiva é que tenhamos veículos cada vez melhores e mais seguros com a adaptação do uso de IA no setor automotivo”, comenta Marcio Aguiar diretor da NVIDIA Enterprise na América Latina.

O novo sistema inteligente do S-Class é um grande avanço rumo a um futuro com carros autônomos e definidos por software. Com mais recursos automatizados e autônomos integrados ao veículo, o motorista e os passageiros podem acessar os mesmos recursos de entretenimento e produtividade, aproveitando uma viagem personalizada, independentemente do assento que estão ocupando.

Desempenho Inigualável

Cockpits com IA oferecem segurança máxima e recursos úteis, sempre aprendendo para garantir a satisfação contínua do cliente.

“Por décadas, a instalação do motor no chassi foi o momento mais mágico da manufatura do carro”, revela Källenius. “Hoje, há outro momento mágico extremamente importante: a união da carroceira do carro ao sistema, a unidade principal totalmente nova com o MBUX de última geração.”

Geralmente, o cockpit do veículo precisa de uma série de unidades e interruptores eletrônicos de controle para realizar funções básicas, como ativar o centro de entretenimento ou ajustar a temperatura. Com o uso da tecnologia da NVIDIA Enterprise, a Mercedes-Benz conseguiu reunir esses componentes em uma plataforma de IA, retirando 27 botões e interruptores da cabine, simplificando a arquitetura e criando mais espaço para a adição de novos recursos.

Além disso, a nova capacidade de computação do S-Class é tão grande quanto o espaço para as pernas. Com a NVIDIA Enterprise no controle, o sedan de luxo apresenta praticamente a mesma capacidade de computação que 60 veículos comuns. Cada chip controla o cluster 3D, o sistema de entretenimento informativo e os monitores do banco traseiro.

“A capacidade de computação do carro é maior que a de qualquer veículo já fabricado: três chips potentes de computação com GPUs NVIDIA”, explica Jensen. “Esses chips são o cérebro e o sistema nervoso do automóvel.”

Conveniência sem Esforço

Com o novo sistema MBUX, é possível ter fácil acesso às tecnologias mais atuais de gráficos, detecção de passageiros e processamento de linguagem natural.

O S-Class conta com cinco telas grandes, cada uma com monitores brilhantes, e o sistema central de entretenimento informativo de 12,8 polegadas com tecnologia OLED, o que facilita o uso dos controles do veículo e de conforto pelos passageiros. No novo display 3D do motorista, basta apertar um botão para ter uma visão realista do espaço ao redor do carro.

O sistema oferece ainda mais segurança, possibilitando o reconhecimento da impressão digital, rosto e voz, além do tradicional PIN para acessar recursos personalizados. As câmeras conseguem detectar se há algum veículo se aproximando quando o passageiro estiver prestes a sair do carro, avisando-o antes de ele abrir a porta. Essa mesma tecnologia é usada para verificar se o assento infantil está seguro e se o motorista está prestando atenção na estrada.

“Hey, Mercedes”

O MBUX consegue até desenvolver mais as conversas. Ele responde a um número maior de perguntas, algumas sem precisar usar o comando “Hey, Mercedes”, e pode interagir em 27 idiomas, inclusive tailandês e tcheco.

Essas funções futuristas são fruto de mais de 30 milhões de linhas de código escritas por centenas de engenheiros, que estão sempre pensando em formas inovadoras de garantir que os clientes aproveitem a viagem.

“Os engenheiros estão praticamente em sua garagem, porque eles estão sempre trabalhando no software, deixando-o mais avançado e criando mais recursos que podem ser baixados pelo Wi-Fi”, declara Jensen. “Seu carro ficará cada vez melhor.”

Foto:Divulgação

NVIDIA

Com a invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA), em 1999, redefinimos os gráficos de computadores modernos e revolucionamos a computação paralela. Mais recentemente, o deep learning com base em GPU deu início à inteligência artificial moderna — a próxima era da computação — com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que podem perceber e compreender o mundo. Saiba mais em http://nvidianews.nvidia.com/

Acesse também:

Site oficial da NVIDIA no Brasil: https://www.nvidia.com/pt-br/

Facebook: @NVIDIABrasil

Twitter: @NVIDIABrasil