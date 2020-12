Melanoma Brasil distribui protetores solares em São José dos Campos

Ações fazem parte do Dezembro Laranja, mês dedicado ao combate do câncer de pele

O Instituto Melanoma Brasil, organização não-governamental (ONG) que atua na divulgação e conscientização sobre o melanoma, tipo de câncer de pele mais perigoso e letal, promove uma série de atividades para celebrar o Dezembro Laranja, marco criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com objetivo de combater o câncer de pele, tumor de maior incidência no Brasil. Durante o período, a entidade distribuirá gratuitamente 50 mil protetores solares para mais de 300 instituições espalhadas pelos cinco estados brasileiros com maior incidência do melanoma: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre os beneficiados pela iniciativa estão catadores, produtores rurais, famílias em situação de vulnerabilidade social e pacientes em tratamento. A ação é uma parceria com a Nivea Sun, uma das principais marcas de proteção solar do mundo, que cedeu os produtos.

O Melanoma Brasil fez um mapeamento minucioso de instituições e públicos que mais precisam dos protetores solares nos cinco estados envolvidos. Em São Paulo a distribuição ocorrerá em quatro cidades São Paulo, Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto e regiões próximas. Serão beneficiadas pela iniciativa mais de 23 mil pessoas, como catadores, produtores rurais, famílias em situação de vulnerabilidade social e pacientes em tratamento.

A distribuição no Estado contará com o apoio de parceiros institucionais e hospitais com pacientes em tratamento para a distribuição dos produtos em cada cidade, de forma ordenada e responsável, considerando o momento atual de pandemia. Em São José dos Campos acontecem durante todo o mês, com mais de 2 mil entregas. As entidades que receberão protetores são: Grupo de Assistência à Criança com Câncer e Dermacamp.

Acreditando que a informação de qualidade pode contribuir na conscientização e, consequentemente, na redução de novos casos de melanoma, os produtos serão acompanhados de um folheto informativo desenvolvido pelo Melanoma Brasil, contendo dados sobre prevenção, sinais, sintomas e diagnósticos da doença.

Para Rebecca Montanheiro, fundadora e presidente do Melanoma Brasil, a alta prevalência do câncer de pele no Brasil mostra que há muito a ser feito para o País desenvolver uma cultura de cuidado com a pele e prevenção. “Essa ação, em parceria com a Nivea, traz uma excelente oportunidade de incentivo ao uso do protetor como parte da rotina diária e do compartilhamento de informações que ampliam o conhecimento da população sobre o tema, contribuindo para melhores hábitos e diminuição de riscos”, explica.

Eventos online e gratuitos – Da descoberta de um sinal suspeito à confirmação do diagnóstico, passando pela avaliação da extensão, avanço da doença e início do tratamento, o caminho percorrido pelo paciente de melanoma tem diferentes etapas, cada uma com momentos distintos. E o Instituto abordará cada uma dessas fases na “Jornada do Paciente com Melanoma”, em uma série de três eventos online e gratuitos programados para 8, 10 e 15 de dezembro, no canal do Melanoma Brasil no YouTube .

Aberto a pacientes, familiares, cuidadores e demais interessados, as sessões reunirão grandes especialistas para disseminar conhecimento e explicar cada etapa da jornada contra o câncer de pele mais perigoso. No total, serão oito horas de conteúdo e 15 palestras, incluindo temas como “O Diagnóstico do Melanoma, Tipos e Principais Características”, “Tratamentos para Melanoma no Brasil”, “Meu Melanoma Voltou, e Agora?”, “Jornada Pós-cirúrgica”, “Lidando com as Emoções. Engajando-se na Causa”, “Acesso e Judicialização”, entre outros.

No dia 10 de dezembro, o evento contará com a participação da jornalista Barbara Gancia. Há décadas marcando a imprensa nacional com seu estilo irreverente, ela fará um depoimento sobre sua jornada contra o melanoma e suas reviravoltas antes do final feliz.

Jornada do Paciente com Melanoma

Dias: 08, 10 e 15 de dezembro

Horário: 19h às 21h40

Inscrições e programação completa: https://bit.ly/encontroMBR

Instituto Melanoma Brasil

O Instituto Melanoma Brasil é uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua na divulgação e conscientização sobre o melanoma, o tipo de câncer de pele mais perigoso e letal. Entre seus objetivos está promover a educação sobre a importância do autocuidado, da prevenção e do diagnóstico precoce para toda a população. Além de promover ações de comunicação, o Instituto também acolhe, incentiva o relacionamento e troca de experiências entre pacientes diagnosticados com a doença e os apoia em sua jornada contra o melanoma. O Instituto nasceu em abril de 2014, após o diagnóstico de melanoma de sua idealizadora, Rebecca Montanheiro. Além da Diretoria Executiva, a organização conta com um Conselho Consultivo, formado por médicos dermatologistas, oncologistas, cirurgiões, psicólogos e advogados e coordena o Grupo de Apoio e Acolhimento a Pacientes, hoje com mais de 500 pacientes cadastrados. O Instituto Melanoma Brasil conta com chancela e apoio institucional da fundação norte-americana AIM AT Melanoma e do Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM).