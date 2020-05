Médicos acima de 60 monitoram pacientes por teleatendimento

Em mais uma medida de enfrentamento à covid-19, a Prefeitura de São José dos Campos começou nesta segunda-feira (11) as ações de telemedicina no setor de atenção básica da rede municipal de saúde. Nove médicos com mais de 60 anos de idade, que necessitaram de afastamento por orientação de decreto estadual, tiveram como possibilidade de trabalho o teleatendimento.

Instalados no Cefe (Centro de Formação do Educador), os profissionais realizam o teleatendimento da população e executam outras funções, como análise da demanda de especialidades, rastreamento do sistema de pré-natal, vasectomia e laqueadura e busca ativa das puérperas e os respectivos recém-nascidos.

Eles também orientam e monitoram as pessoas com confirmação ou não de covid-19 que estão em isolamento domiciliar (14 dias) após avaliação médica. Conforme o boletim epidemiológico, 134 pacientes positivos e 563 suspeitos se recuperam em casa atualmente.

As atividades de telemedicina e interação a distância estão de acordo com o protocolo de manejo clínico da doença na atenção primária e têm autorização do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. O objetivo é reforçar as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da disseminação do novo coronavírus.

