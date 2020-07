medeixatrabalhar aconteceu simultaneamente nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão

Após quase 4 meses sem poder abrir as portas para receber os clientes, sendo que alguns estabelecimentos estão funcionando somente com sistema delivery e/ou para retirada no balcão, o setor de bares e restaurante estima que a queda no faturamento foi de 75% nesse período.

“Foi uma decepção nossa região não ter passado para a fase amarela novamente. Estamos no nosso limite físico, psicológico e financeiro, não temos mais condições de sobreviver dessa forma”, declara Antonio Ferreira Junior, presidente do SINHORES São José dos Campos e região.

Com o objetivo de sensibilizar a comunidade e o poder público o SINHORES convocou novamente um protesto pacífico que foi realizado simultaneamente nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão. O ato #medeixatrabalhar aconteceu nesta quinta-feira dia 23 de julho, às 15h, nos locais indicados abaixo de acordo com cada município.

#medeixatrabalhar

“Nós podemos trabalhar com segurança em um ambiente facilmente controlável, medidas como o espaçamentos entre mesas, uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel, uso de cardápios de fácil higienização ou virtuais, como também proibir o atendimento direto no balcão são atos simples podem ser implantados a fim de evitar a proliferação do vírus e o contágio entre as pessoas”, destaca o presidente.

A expectativa dos organizadores é reunir mais de 300 donos de bares e restaurantes nas 4 cidades que o protesto irá acontecer.

Dinâmica do Protesto – O protesto aconteceu nos mesmos moldes do movimento realizado no último dia 03 de julho em São José dos Campos, sendo um ato pacífico e sem fins políticos/partidários.

O SINHORES solicitou aos participantes que todos compareçam aos locais indicados em cada cidade, a partir das 15h, devidamente trajados com camiseta preta e máscara. Cada participante respeitou o distanciamento recomendado de uma pessoa para outra e todos se posicionaram na calçada das referida vias, evitando atrapalhar o trânsito local. Não houve passeata, apenas um ato simbólico de união e força mesmo em tempos de distanciamento social. Houve distribuição de álcool em gel e máscaras aos presentes.

Não foi permitida a presença de pessoas sem máscara, manifestações agressivas e/ou de cunho político/partidário, seja de forma verbal ou através de cartazes.

SINHORES

Sobre o SINHORES – O SINHORES é o sindicato patronal da categoria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e tem como objetivo representar e defender os direitos e interesses de toda sua classe econômica. Atualmente sua base territorial compreende os municípios de: São José dos Campos, Jambeiro, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Paraibuna, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal, Jacareí, Guararema, Igaratá, Santa Branca, Santa Isabel, Caçapava, São Luiz do Paraitinga, Tremembé, Taubaté os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

Protesto Pacífico organizado pelo SINHORES: São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Campos do Jordão

Data: 23/07/2020 – Horário: 15h

#medeixatrabalhar São José dos Campos

Local: Mirante da Av. Anchieta

#medeixatrabalhar Jacareí

Local: Pátio dos Trilhos

#medeixatrabalhar Taubaté

Local: Avenida Itália

#medeixatrabalhar Campos do Jordão

Local: Avenida Macedo Soares