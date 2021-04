Me Poupe! Show, de Nathalia Arcuri, estreia no próximo dia 13 na Rede TV!

No dia 13 de abril, o “Me Poupe! Show”, comandado por Nathalia Arcuri, chega oficialmente à nova grade da RedeTV!. O programa de variedades será exibido todas às terças, às 22h30, e girará em torno da temática financeira, com linguagem descomplicada e bem-humorada. O objetivo de Nathalia, que hoje já atinge mais de 20 milhões de pessoas com livros publicados, programa na rádio, cursos e conteúdo gratuito em diferentes plataformas digitais com sua empresa, a Me Poupe!, é levar educação financeira a ainda mais gente com a presença na TV aberta.

Nathalia Arcuri

A CEO e fundadora da Me Poupe! estreia não só como apresentadora – ela também é sócia e diretora criativa do programa, atuando diretamente na criação do conteúdo. “Eu trabalhei na TV como repórter por muitos anos. Saí de lá para seguir com o meu propósito, o de democratizar temas de difícil entendimento sobre finanças e economia, e agora volto com o ‘Me Poupe! Show’, onde quero reforçar que a educação financeira é uma pauta para todos”, diz Nathalia.

RedeTV!

O “Me Poupe! Show” contará com a participação de celebridades para, além de perguntas e respostas, participação em quadros como o “Cagadas Financeiras” e o “Extrato Confidencial”. Uma paródia do TV Fama, o “TV Grana”, também promete muito entretenimento em torno de curiosidades da vida financeira de alguns famosos.

Interações virtuais com espectadores também estão previstas, como é o caso do quadro “Nath, me ajuda?”, onde o público poderá pedir orientações para resolução de casos reais. Além disso, a programação apresentará notícias factuais e comentários da especialista sobre assuntos debatidos na imprensa com certa relevância para o momento no chamado “Plantão Me Poupe! News”. Por enquanto, não será permitida a presença de uma plateia.

“Me Poupe! Show”

Estreia: 13 de abril

Data: todas as terças

Horário: 22h30

Emissora: Rede TV!

Idade: Livre