MDR e Secretaria da Habitação entregam mais 240 apartamentos em São José dos Campos

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Secretaria de Estado da Habitação entregaram nesta terça-feira, 23 de fevereiro, 240 apartamentos do Conjunto Habitacional Cajuru II, em São José dos Campos. A secretaria executiva da agência Casa Paulista, Mayara Bernardes, participou da cerimônia de entrega de chaves, que ocorreu de forma escalonada, na Estrada Municipal Dom José Antônio Couto, s/nº, Cajuru.

Secretaria de Estado da Habitação

O conjunto habitacional é resultado de parceria entre os governos federal e estadual e a prefeitura. O empreendimento recebeu investimentos de R﹩ 27,6 milhões. Desses, R﹩ 4,8 milhões foram aportados pela Casa Paulista, agência de fomento destinada à construção de moradias populares, ligada à Secretaria de Estado da Habitação. A Caixa destinou R﹩ 22,8 milhões e a prefeitura doou o terreno.

Conjunto Habitacional Cajuru II

O residencial é composto de apartamentos com dois dormitórios, sala, cozinha banheiro e área de serviço, distribuídos em 45,57 m² de área útil. Conta com paisagismo, área de lazer, playground, centro comunitário e quadra poliesportiva.

As novas unidades são destinadas a famílias com renda mensal de até R﹩ 1.800,00. Tem financiamento da Caixa e 120 meses para quitar o imóvel, com prestações entre R﹩ 80,00 e R﹩ 270,00 por mês, dependendo da faixa salarial da família.

Foto:Divulgação