McDonald’s está entre as companhias com melhor reputação no mercado brasileiro

Rede de alimentação foi destaque no ranking publicado pela Merco e auditado pela KPMG

O McDonald’s é um dos principais destaques no ranking anual de reputação corporativa no Brasil, divulgado esta semana pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco). Primeira instituição de monitoramento auditada em todo o mundo, a Merco conta com seus relatórios revisados pela KPMG e atua em 14 países na Europa e Américas.

A marca McDonald´s, que é operada no Brasil pela Arcos Dorados, maior franquia independente da rede de alimentação rápida do mundo, conquistou a primeira colocação na categoria Restaurantes, criada em 2019. Já no ranking geral de empresas, a companhia registrou a maior ascensão entre todas as participantes, subindo da 67ª para a 35ª colocação. Além disso, o McDonald’s é a única em seu segmento de atuação entre as 100 empresas com melhor reputação. No Brasil há 41 anos, a rede emprega cerca de 50 mil pessoas e opera mais de mil restaurantes em todo território nacional.

McDonald’s -Foto:Divulgação

Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco)

“A Reputação é o reconhecimento do comportamento corporativo de uma empresa em função do cumprimento de seus compromissos e satisfação de suas expectativas e as empresas tem demonstrado que estão cada vez mais conscientes do impacto de suas ações nos diferentes stakeholders e a importância de sua contribuição para a sociedade”, afirma Lylian Brandão, diretora geral da Merco Brasil.

A pesquisa conduzida pela Merco é constituída por mais de 4 mil entrevistas com diferentes stakeholders que atuam no mercado corporativo. Para o levantamento, foram entrevistados mais de 370 diretores empresariais, cerca de 500 especialistas do mercado (analistas financeiros, jornalistas e sindicatos) e mais de 3 mil consumidores. No recorte que analisa a melhor reputação de acordo com os jornalistas, o McDonald’s aparece em 3º lugar. Foram escutados jornalistas de economia e finanças, que avaliaram as empresas baseados em transparência, eficácia na comunicação corporativa e corpo de diretores.

No ranking Merco dos 100 líderes com a melhor reputação no país, o presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados, Paulo Camargo, conquistou a 26ª colocação, com uma ascensão significativa em relação ao resultado de 2018, quando esteve em 77º lugar.

“Esses resultados refletem o trabalho diário da liderança da companhia, seus funcionários e franqueados, que pautam suas decisões pela busca de proporcionar bons momentos para as pessoas e gerar impactos positivos para as comunidades, assim como reconhecem todo trabalho de comunicação e marca que temos realizado”, comenta Rozália Del Gaudio, diretora de comunicação corporativa da Arcos Dorados. “É um grande orgulho e também uma grande responsabilidade figurar nesse ranking de relevância internacional”, completa a executiva.

Paulo Camargo, presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados, conquistou a 26ª colocação-Foto: Divulgação

Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui quase 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/12/2019). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com.