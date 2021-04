Maurício Meirelles estreia game show “Prova ou Reprova” no UOL

Quem nunca teve dúvidas sobre como escrever os números romanos, o nome do artista que pintou aquele quadro famoso ou até mesmo qual a espécie de algum animal que vive no mar? Apesar de estas serem lições aprendidas nos primeiros anos da escola, não é incomum que as pessoas acabem esquecendo algumas dessas informações.

A fim de testar a memória dos adultos e entreter as crianças, o humorista Maurício Meirelles estreia no próximo dia 15 o “Prova ou Reprova”, game show de 8 episódios em que o convidado do dia responde a um quiz com perguntas do primário e do ensino fundamental, sempre valendo prêmios. O programa é uma coprodução do Splash, a plataforma de entretenimento do UOL, e da MOV, a produtora de vídeos do UOL, que exibirá a atração às quintas-feiras em seu canal no Youtube.

Na atração, são as crianças que ensinam os adultos. Isso porque quando o convidado não sabe qual a resposta correta de uma das questões, ele pode recorrer a “Squad do Mau”, um time de especialistas-mirins, cujo nome faz referência ao apresentador da atração, com crianças indicadas por escolas por se destacarem em suas turmas, que ajudam o participante adulto a se sair bem na prova.

Ao todo, o convidado responde até 12 perguntas de múltipla escolha e, em caso de dúvidas, tem direito a 3 recursos: ligar para um professor do podcast “Alô, Ciência?”, que é parceiro do programa, pedir ajuda do “Squad do Mau”, ou eliminar duas repostas erradas. Conforme o convidado avança nas questões, ele recebe prêmios intermediários, mas para ganhar a recompensa final, que inclui prêmios como uma viagem para toda a família, é preciso gabaritar todo o quiz.

Maurício Meirelles pondera sobre a nova atração: “Umas das coisas mais divertidas de que já participei na vida. Um game show que mostra o quanto deve ser difícil educar filho, já que ele sabe mais que a gente.”

Murilo Garavello, Diretor de Conteúdo do UOL, destaca: “Em tom sempre humorado, o ‘Prova ou Reprova’ será uma oportunidade para relembrarmos os tempos da escola e o quanto podemos aprender com os pequenos. A atração vai reunir universitários-mirins e convidados já adultos para responderem as perguntas que todo mundo já viu em seu período de primário, mas nem sempre se lembra qual a resposta certa.”

Para acompanhar o programa, o “Prova ou Reprova” ainda terá uma plateia virtual, composta de pequenos que vão ajudar a agitar o game show direto de suas casas.

A estreia de “Prova ou Reprova” acontece em meio ao investimento crescente do UOL em programas em formato de vídeo, com espaço relevante para presença de marcas de diversos nichos. Recentemente, o UOL também lançou a segunda temporada de OtaLab, programa de entretenimento apresentado ao vivo por Otaviano Costa, em um estúdio montado na própria casa do artista, bem como “Botequim da Teresa”, em que a cantora Teresa Cristina resgata a história de autênticos botequins cariocas com muita música e bate-papo.

A fim de garantir a segurança da equipe e convidados, as gravações do programa seguiram um rigoroso plano sanitário, elaborado por um biomédico, e levou em consideração todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. As medidas incluíram testes regulares de PCR em toda a equipe, aferição de temperatura na entrada do set, checagem de limite de pessoas por espaço (entre estúdio, camarim e sala de produção), bem como uso de máscara (com trocas frequentes a cada 3 horas), observação do distanciamento social e uso de álcool em gel.

Acompanhe o “Prova ou Reprova” todas as quintas-feiras pelo canal da MOV no Youtube.

