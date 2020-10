Matheus Iorio vence 1ª prova do ano no Velocitta

Matheus Iorio usou o conhecimento dos adversários e uma boa largada para vencer sua quarta corrida na Stock Light, a primeira vitória do piloto da Crown Racing Junior na temporada 2020. Neste sábado, no Velocitta, Iorio largou do segundo posto, pulou para a ponta depois de superar o pole Matheus Leist e contou com o ímpeto dos rivais para construir a vitória.

Matheus Iorio

“Sabia que o pessoal que vinha de trás era um pouco mais agressivo, e foi o que aconteceu, eu estava esperando essa reação deles”, disse o vencedor.

“O (Pietro) Rimbano fez uma boa largada, o Felipe Baptista também. Eles acabaram atrasando o ponto de freada e, com um pouco de preparação e sorte, meu carro não escorregou nem travou roda na freada. Deu tudo certo”, explicou ele.Arthur Liest, Pietro Rimbano e Rafael Martins cruzaram a linha de chegada a seguir, colocando quatro equipes nas primeiras posições: Crown Racing Junior, Motortech Motorsports, KTF Sports e W2 Racing.

Stock Light

A segunda prova da quarta etapa da Stock Light acontece neste domingo, a partir das 13h20.

Confira o resultado da corrida de hoje:

1º – Matheus Iorio (Crown Racing Junior) – 20 voltas

2º – Arthur Leist (Motortech Motorsports) – a 1s431

3º – Pietro Rimbano (KTF Sports) – a 3s273

4º – Rafael Martins (W2 Racing) – a 10s509

5º – Lucas Kohl (KTF Racing) – a 10s759

6º – Felipe Baptista (KTF Sports) – a 11s116

7º – Gabriel Robe (Motortech Competições) – a 24s667

8º – Raphael Reis (W2 Racing) – a 26s947

9º – Zezinho Muggiati (Carlos Alves Competições) – a 29s790

10º – Gabriel Lusquiños (Crown Racing Junior) – a 30s232

11º – Felipe Papazissis (RKL Motorsports) – a 34s820

12º – Gustavo Frigotto (RKL Motorsports) – a 37s137

13º – Marcio Campos (Motortech Competições) – a 37s716

14º – Pedro Lopes (Carlos Alves Competições) – a 43s453