Mastercard lança seu primeiro single, a mais recente evolução de sua identidade sonora de marca

A Mastercard está redefinindo a forma como as pessoas interagem e se lembram da marca com o lançamento de seu primeiro single integrado à sua identidade sonora. À medida que as experiências definem cada vez mais a marca aos olhos do consumidor, a Mastercard prepara jornadas de consumo que atendam aos sentidos e reforcem a marca de maneiras novas e diferenciadas.



A Mastercard está colaborando com o compositor e produtor Niclas Molinder para se envolver com novos artistas globais e licenciá-los para desenvolver a arquitetura de som da Mastercard para criar uma experiência musical que traga um novo significado e propósito à marca. Apresentada em 2019, a identidade sonora da empresa é um componente crítico para a maneira como as pessoas reconhecem a Mastercard hoje e no futuro e foi criada com uma flexibilidade que permite que ela seja adotada em diversos estilos e culturas musicais, mantendo sempre a familiaridade.

Para a sua primeira faixa musical, a Mastercard colaborou com a artista sueca Nadine Randle para integrar orgânica e autenticamente os valores da marca e a identidade sonora da empresa em uma primeira produção musical. Estreando no Live @ CES, um evento em parceria com a iHeart Radio em 8 de janeiro, o single intitulado “Merry Go Round” conta a história de um novo começo e uma nova oportunidade, viabilizada por possibilidades Priceless.



“O som é a nossa próxima fronteira para a expressão da marca e uma maneira poderosa de alcançarmos os consumidores por meio das paixões que nos conectam. Estamos empolgados com nossa parceria com Nadine em ‘Merry Go Round’ para integrar a nossa identidade sonora – destacando as várias maneiras pelas quais ela pode ser usada além dos meios tradicionais”, disse Raja Rajamannar, CMO da Mastercard.

A Mastercard reinventou como o som pode se manifestar como expressão da marca, além de servir como um reforço de áudio na segurança e autenticidade dos pagamentos para proporcionar tranquilidade aos consumidores durante suas compras. Hoje, a marca sonora está integrada em mais de 7,6 milhões de pontos de pagamento no mundo todo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Mastercard e pela GfK Global, 77% dos entrevistados acreditam que a marca sonora da Mastercard tornou a transação e o ambiente de varejo mais confiáveis.



“Merry Go Round”



“Merry Go Round” pode ser ouvida na RADIO.com e estará disponível para download em breve nos principais serviços de streaming de música. A canção é o primeiro single de um álbum que integra a marca sonora, que deverá ser lançado pela Mastercard no final de 2020.

“Estou emocionada por colaborar com a Mastercard em seu primeiro single. A marca sonora excepcionalmente flexível acrescenta uma dimensão dinâmica ao ‘Merry Go Round’, que transmite paixão e otimismo – dois princípios fundamentais da identidade da Mastercard e importantes ensinamentos da própria música”. – Nadine Randle, cantora e compositora.

