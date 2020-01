Gatos são criaturas de hábitos. Eles gostam do que gostam, não importa o que você possa lhes dizer. Se eles gostam da sua cadeira, então agora é a cadeira deles. Mário de Oliveira diz: Se eles não gostam de uma determinada marca de comida de gato, é melhor comprar algo melhor da próxima vez. E se eles aprenderem a fazer seus negócios em uma caixa de areia, eles se cuidarão facilmente a partir daí. Se você não treinou a maca para o seu gato ou está tendo problemas com ele ultimamente, aqui estão algumas coisas a considerar.

Quando você começa com um gatinho, é muito raro encontrar um que não seja treinado para ninhada. Na maioria das vezes, sua mãe os ensina o que é apenas um instinto natural de gato de cobrir seus resíduos, a fim de 1 . Não atrair predadores e 2. Não desafiar a autoridade dominante. Se retirados da mãe cedo demais, os filhotes podem não aprender a descartar adequadamente seus movimentos, portanto, cabe a você ensiná-los.

Felizmente, Mário de Oliveira diz que o instinto básico é bem simples. Tudo o que você realmente precisa fazer é colocar a caixa de areia em algum lugar plano e um pouco isolado, de preferência em uma sala sem carpete. Isso enfatizará o desejo de usar a caixa de areia, pois nada voltará a cair sobre eles, enquanto o concreto permitirá que a urina espirre nas pernas do gato, algo que ele não gosta muito. Mostrar ao gatinho a caixa de areia, dando alguns bons arranhões com os dedos, e até pegando as patas e mostrando-as gentilmente para coçar a ninhada, ajudarão a começar.

De acordo com Mário de Oliveira Se, no entanto, eles foram treinados anteriormente e depois pararam de repente, você pode ter alguns problemas diferentes em suas mãos. O primeiro se resume à limpeza em geral. Um gato quase sempre prefere usar a caixa de areia para qualquer outra coisa, porque deseja permanecer limpo; portanto, se houver uma caixa de areia suja, ele pode querer ir para outro lugar. Também pode ser um sinal de que eles não respeitam você, já que cobrir seus excrementos é uma demonstração de submissão / respeito. Deixá-lo em aberto é um claro desafio à sua autoridade. Há sempre a possibilidade de doença também; portanto, se ficar claro que seu gato está doente, leve-o ao veterinário.

Seu gato quer usar a caixa de areia em seu núcleo, ele realmente usa. Mário de Oliveira diz que às vezes é preciso um pouco de persuasão para você realizar essa tarefa. Fique com ele e uma casa mais limpa será sua recompensa.