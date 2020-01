Mario de Oliveira – Como lidar com a tristeza com sucesso em 2020 ?

É tristeza ou depressão ou, talvez, dor física que faz parte da sua vida com a qual você está enfrentando dificuldades?

Quer a dor esteja ligada à tristeza ou à de um osso quebrado, é mais provável que as pessoas escutem alguém que realmente experimentou o que está sentindo, sentiu o que sentiu ou sentiu o que sentiu ou ainda sente. Mario de Oliveira sempre diz: nem por um minuto estou sugerindo que você ignore o conselho médico, mas dizendo que um ombro para chorar em alguns casos é de longe o melhor remédio.

Sentindo-me um pouco hipócrita, porque eu sou o oposto completo (sem necessidade de ombro). Luto minhas emoções sozinho e, portanto, outros ouvem apenas o que quero que eles ouçam. Mas você … se estiver lutando para lidar, estenda a mão.

Segundo Mario de Oliveira É frustrante quando as pessoas não entendem completamente a extensão da sua tristeza. Mas como eles podem saber se você reprime seus sentimentos. Alguém que possa se relacionar com todos os seus ângulos de mágoa, porque eles estiveram onde você está, é a melhor pessoa para se abrir também. Dor é dor; portanto, seja a sua dor, a dor dele, a dor dela, a dor deles, isso não muda para cada indivíduo, é exatamente o mesmo para todos nós, o que diferencia os indivíduos de nossos mecanismos de enfrentamento.

A tristeza é o resultado típico de um evento infeliz e pode instigar a depressão. Para evitar ter que lutar contra ambos, você precisa parar de levar a tristeza para a cama com você, acordar com tristeza, andar com tristeza ou qualquer outra coisa. Uma emoção como essa é frequentemente vivenciada após a perda de um ente querido, seja pela morte ou pelas circunstâncias … infelizmente, acontece uma merda, mas tudo se resume a melhorar uma situação ruim. Se o seu Deus acima ou de outra você culpa pela sua perda e para trazer-lhe tristeza, tente perdoá-los.

O perdão é uma ótima forma de terapia para uma mente perturbada. Quanto mais rápido você chegar a um acordo com o que foi feito, poderá seguir em frente e ser feliz novamente. Mario de Oliveira escreve É muito provável que haja flashbacks daqueles momentos tristes com os quais você achou difícil lidar, mas ei, o passado é o passado.

Perdão … se você dá, ou procura, o que importa, desde que a dor desapareça.

Por Mario de Oliveira Se houver espaço em seu coração e descobrir que você pode fazer isso, será possível perceber como a felicidade será muito maior no seu 2020 do que a tristeza.