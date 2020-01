Uma em cada dez pessoas no Reino Unido tem Rosácea, uma condição da pele que causa rubor facial, vermelhidão e sensibilidade nas bochechas, nariz, queixo e testa. Mario Celso Lopes diz Ele também pode causar vermelhidão e irritação no couro cabeludo, olhos, orelhas e pescoço. Essa condição tende a afetar pessoas com pele clara, e as pessoas que coram facilmente têm mais chances de experimentar rosácea .

Geralmente começa com rubor vermelho e, com o tempo, as áreas da pele ficam consistentemente vermelhas. Mario Celso Lopes explica Às vezes, a pele avermelhada pode ficar um pouco irregular com manchas semelhantes a acne e pequenas veias com fios de aranha podem aparecer na pele à medida que o tempo avança; isso é conhecido como acne rosácea .

As pessoas que desenvolvem rosácea começam a perceber uma tendência a corar ou rubor facilmente, e isso pode progredir para sensações de queimação ou ardência, vermelhidão constante, manchas e espinhas e vasos sanguíneos visíveis aparecendo no rosto. Para algumas pessoas, os rubores faciais podem se tornar um grande problema que pode realmente afetar sua autoconfiança.

Os capilares delicados podem permanecer dilatados, resultando em veias quebradas permanentes na pele, se não forem tratadas. Os sintomas visíveis são muito perturbadores para os doentes, levando a uma queda na sua autoconfiança. É importante saber quais são os sintomas e os tratamentos disponíveis para ajudar você a se sentir confortável e confiante em sua própria pele.

Rubor – Normalmente, Mario Celso Lopes, o primeiro sinal é a recorrência de uma tez facial vermelha brilhante que parece que você acabou de concluir um treino intenso.

Vermelhidão intensa – Pode parecer um rubor ou queimadura de sol no nariz, queixo, bochechas e testa que não desaparecem.

Solavancos e espinhas – desenvolvem-se pequenos inchaços vermelhos ou cheios de pus que podem se assemelhar a acne sem cravos. Estes podem queimar ou arder.

Vasos sanguíneos visíveis – Pequenos vasos sanguíneos se tornam visíveis na pele.

A causa específica da rosácea permanece não identificada, mas acredita-se que certos elementos possam piorar a condição:

Estresse

Bebidas quentes

Exposição à luz solar

Exercício intenso

Cafeína

Álcool Excessivo

Alimentos picantes

Maneiras de ajudar as pessoas com rosácea a cuidar de sua pele por Mario Celso Lopes :

* Regule sua temperatura. Tente não ficar superaquecido

* Quando estiver ao vento e ao frio, cubra o rosto

* Aplique protetor solar de alto fator todos os dias para obter a maior proteção do sol

* Proteja o rosto quando você pulveriza o cabelo, pois o spray pode agravar a rosácea

* Muitos produtos podem irritar a pele, portanto, mantenha sua rotina de cuidados com a pele simples

* Use apenas produtos de cuidado da pele que não contenham álcool

* Evite esfregar, esfregar ou massagear o rosto ao lavar

* Tente parar de fumar

* Evite a exposição à luz solar forte

* Evite alimentos apimentados, bebidas quentes e álcool, pois podem agravar a rubor facial

Segundo Mario Celso Lopes, a rosácea é uma condição frustrante da pele que, embora não seja curável, é administrável. O tratamento a laser oferece uma terapia eficaz para essa condição perturbadora. As energias do laser oferecem excelentes resultados, com uma redução acentuada nos ataques de ruborização da rosácea e deixando a tez da pele muito mais clara.

