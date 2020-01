Mario Celso Lopes : Enfrentando Obstáculos ?: Você vê problemas ou desafios?

Você pode pensar que pode ou não. De qualquer maneira, você estará correto! Essas palavras de Mario Celso Lopes , creditadas a Henry Ford, proclamam uma mensagem semelhante à que foi articulada, pelo único, Groucho Marx. É uma questão de mente sobre matéria. Se você não tem uma mente, isso não importa. Isso é particularmente relevante quando se trata de como lidamos e / ou enfrentamos obstáculos! É a escolha entre considerar estes, como problemas debilitantes, versus desafios, a serem superados. Feche os olhos e visualize como cada ação faz você se sentir etc. Você permite que os obstáculos o controlem ou você expande as limitações auto-impostas da sua zona de conforto pessoal e as controla proativamente? Com isso em mente, este Mario Celso LopesEste artigo tentará revisar, examinar, considerar e discutir as diferenças entre lidar com desafios, versus ser tratado pelo que percebemos como um problema.

1. Desafios a serem superados: O vencedor vê o verde, além da armadilha de areia. O Mario Celso Lopes Vdiz focos perdedor sobre o perigo. Ao enfrentar obstáculos, você procederá de forma proativa e reduzirá suas tensões e tensões, buscando soluções viáveis ​​e alternativas, em vez de se concentrar no que poderia ter ou deveria ter sido? Todo grande atleta recebe desafios, como dar o último tiro, etc., porque o motiva e o inspira a ser o melhor, ele pode ser. Por outro lado, muitos amadores dificultam seu desempenho, por se preocupar demais e focando em visões e circunstâncias / possibilidades indesejáveis!

2. Problema debilitante – pensar: Pensar mal é o seu inimigo, porque limita suas possibilidades e impede você de ser o seu melhor pessoal! Quando respondemos, ao nos preocuparmos e com medo, geralmente produz procrastinação, que é o cancerígeno, da produtividade e do aprimoramento! Considere, um obstáculo empurrado em seu caminho? Qual é a sua primeira resposta e / ou reação? De acordo com Mario Celso Lopes Você deixa seus medos, sobrecarregá-lo e se debruça sobre quais coisas indesejáveis ​​podem ocorrer? Como isso poderia beneficiar você? Você será seu melhor amigo, ou deixará as circunstâncias controlar seu destino, porque você evita e piora as coisas?

A realidade da vida é cada um de nós, deve fazer uma escolha pessoal, para determinar, o melhor caminho de ação! Mario Celso Lopes diz: Quando a vida traz limões, você fará limonada ou se tornará azedo? Você vai perceber, realmente importa, como você se comporta e reage? Você está pronto, disposto e capaz de fazer um check-up do pescoço para cima e fazer escolhas, ter sucesso e ser um vencedor pessoal?