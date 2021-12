Marília Mendonça assinou collab de maquiagem exclusiva com Océane

Cantora se preparava para lançar sua primeira linha de maquiagem

A vontade de se fazer presente na vida dos fãs dentro e fora dos palcos foi o que levou a cantora Marília Mendonça a criar seus projetos ao longo da carreira. Durante o último ano, a Océane – marca brasileira de beleza e lifestyle fundada há treze anos e expert em promover lançamentos inovadores – e Marília Mendonça planejaram uma collab. Tratava-se da primeira parceria da cantora associando seu nome à uma linha de produtos.

De acordo com Michel Chehaibar, CEO e fundador da Océane, Marília teve participação em todos os processos de desenvolvimento do projeto. “O principal desejo dela, desde o início, foi de que a coleção tivesse total sinergia com ela e seus fãs. Ela fez questão de escolher cada uma das cores e texturas, deu opinião sobre as embalagens, queria saber sobre a qualidade dos produtos. Marília perguntava sobre tudo”, afirma Michel.

Com lançamento inicialmente previsto para 04 de dezembro, a trágica fatalidade trouxe questionamentos sobre o melhor momento para divulgar o projeto desenhado a quatro mãos entre Océane e Marília por doze meses. Foi então que sua mãe, Ruth Moreira, manifestou seu desejo de dar continuidade aos planos da filha. “Marília estava muito empolgada com essa parceria. Desde o começo, me pedia opinião sobre quais cores escolher para os produtos que melhor representassem o estilo dela naquele momento. Ela dizia que eu iria amar a linha de maquiagem e realmente ficou linda. Nada mais justo do que fazer acontecer agora o desejo da minha filha”, complementa a mãe da cantora.

Com esse fundamental apoio e aval, a coleção em edição limitada ‘Marília Mendonça by Océane. Inspiração que não pode acabar’ será lançada no dia 14 de dezembro, com exclusividade no ecommerce da marca www.oceane.com.br. Parte das vendas será revertida em prol de obras e causas sociais que ela apoiava. Uma segunda coleção, também toda desenvolvida por Marília e já em produção, será lançada em meados de 2022.

Mais uma obra de Marília, uma coleção que revela a força feminina

Os produtos pensados para a coleção partiram do princípio da relação da Marília com a maquiagem através dos seus shows. São produtos com cores atemporais que funcionam tanto em situações especiais, como os vividos por ela em cima dos palcos, quanto para o dia a dia.

São eles:

● Batom Líquido:

nas tonalidades Charm (nude), Diva (rosa) e Super Star (vermelha), o batom líquido chega com uma fórmula completa. Composto por óleo de semente de macadâmia, produz um efeito suavizador nos lábios. A textura também é coringa e pronta para todas as horas: de efeito matte, o que garante longa duração.

● Paleta de sombras:

Uma paleta versátil. Essa era a premissa da cantora para o desenvolvimento do produto. Aqui, ela apresenta seis cores, sendo cinco tons cintilantes e um matte, todos com muita fixação e pigmentação, característica presente em todas as paletas da Océane. As cores são Legend (champagne), Backstage (rose), Records (rosa), Live (dourado), Tour (verde) e Music Star (marrom).

● Paleta de iluminadores:

Um dos seus itens favoritos na maquiagem era o iluminador e, portanto, não poderia faltar na coleção. A paleta apresenta três tonalidades: Top Hit (pérola), Love Song (rose), Single (dourado).

● Blush:

Um rose gold que funciona em todos os tons de pele e garante uma cor às maçãs do rosto com um efeito luminoso.

● Caneta delineadora:

De ponta firme, essa caneta delineadora permite um traço preciso.

Todos os produtos trazem muita durabilidade, pensado justamente nas horas a fio que a cantora precisava passar com a maquiagem impecável – essa decisão impactou as escolhas da equipe de produto da marca. Os batons, por exemplo, foram feitos com textura matte para garantir o máximo de fixação, além de ser a preferida de Marília. Já as tonalidades vieram da própria artista, que compartilhou com a equipe as referências de cores que ela mesma usava em todas as ocasiões.

Expertise em colaborações

Como já realizado com outras personalidades de grande relevância no mercado de beleza que traduzem as muitas facetas da consumidora, a campanha da coleção com a Marília Mendonça reflete o olhar e expertise da Océane no desenvolvimento de collabs assinadas e exclusivas. A proposta é mostrar os bastidores do desenvolvimento de uma coleção completa, sendo este um processo que leva tempo e traz uma intensa dedicação em pesquisa, para entregar os melhores produtos.

Um histórico de inovação no setor

Fundada em 2008 e pertencente ao Grupo Promex – grupo especializado em importação, logística e desenvolvimento de produto com 30 anos de mercado – a Océane nasceu com o intuito de apresentar produtos que carregassem os pilares praticidade e inovação, presentes na marca até hoje. Desde então, lançou mais de 600 produtos em seu portfólio, que inclui maquiagens, skincare, linha para cabelo, wellness, bem-estar e itens home. Segundo o CEO e fundador da Océane, Michel Chehaibar, a empresa se apoia no tripé pesquisa de tendência, desenvolvimento com fornecedores parceiros e agilidade na entrega.

Seu primeiro lançamento tornou-se um clássico entre as consumidoras de beleza: os lenços removedores de esmalte, sendo a Océane a primeira marca a trazer o produto para o Brasil. De lá para cá, os lançamentos pioneiros e inéditos só cresceram: foi a primeira marca a trazer um CC Cream (produto similar à base com proteção solar), com tecnologia coreana e que se adapta ao tom de pele; a primeira a lançar um sabonete em folhas para se carregar na bolsa, o que lhe rendeu um prêmio de inovação; e a primeira a lançar uma linha completa de skincare 100% produzida na Coréia do Sul.

Pioneira nos produtos e na estratégia

Desde o início de seu lançamento, a Océane apostou no digital. Há treze anos, a marca investiu na comunicação através das blogueiras que, na época, reproduziam reviews sobre as marcas. Océane estava sempre presente e muito bem cotada.

De lá para cá, seguiu investindo na estratégia com perfis de influência, seja ativando através dos seus kits para experiências com os produtos ou com estratégias bem consolidadas. Os kits são criativos e altamente desejáveis por todos os influenciadores, pois transmitem o DNA da marca: inovação, criatividade e praticidade. Com isso, a marca conquistou rapidamente capilaridade nas redes.

O Grupo Promex opera há 30 anos no mercado nacional e internacional, e é reconhecido pela inovação, integridade e ética com que conduz seus negócios, e em importação, logística e desenvolvimento de produto nos segmentos têxtil, beleza e comunicação visual. Nossas operações estão centradas em São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina, com ótima capilaridade para atender todo o Brasil. Fazem parte do grupo as marcas Océane, TexPrima, TexPrima LOF, Promex Decor, Pétalas e Nova Silk.

