Mariana Godoy estreia no “Jornal Gente” da Rádio Bandeirantes

A partir da próxima segunda-feira (5), Mariana Godoy passa a reforçar a equipe do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Ela se une aos jornalistas Pedro Campos, Cláudio Humberto e Thays Freitas no comando da atração, que é levada ao ar de segunda a sábado, das 8h às 10h.

“Estou muito feliz em fazer parte da equipe da Rádio Bandeirantes, que é a rádio que eu ouço e que me traz a tranquilidade de saber que estou acompanhando gente qualificada, experiente e tradicional do rádio. Espero conseguir acrescentar e trazer alguma coisa de diferente para o dia a dia dos ouvintes, seja um outro ponto de vista ou uma análise de alguém que eu tenha entrevistado. Quero poder contribuir. É uma responsabilidade muito grande porque vou estar com profissionais que têm bastante conteúdo, então vou aproveitar este período para aprender também”, afirma a jornalista.

Há 42 anos no ar, o Jornal Gente é o espaço da Rádio Bandeirantes para análises, debates e entrevistas. Políticos, empresários, economistas e formadores de opinião passam diariamente pelo jornal, que também conta com colunistas como o economista Delfim Netto, o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Fernando Schüler.

Com vasta experiência na televisão, Mariana começou a carreira aos 16 anos como redatora em uma agência de publicidade no interior paulista. Depois disso, trabalhou na extinta Rede Manchete, na TV Gazeta, no SBT, além ter feito narração de eventos e ter atuado como repórter esportiva durante muitos anos. Foi funcionária da TV Globo por 22 anos e outros três da GloboNews, trabalhando nas editorias de política e economia. Também passou pelas rádios Cidade, Globo e Nova Brasil. Contratada pela RedeTV! em dezembro de 2014, comandou o programa Mariana Godoy Entrevista e dividiu a bancada do telejornal RedeTV News com Boris Casoy.

Em 21 de setembro, estreou no comando do talk show Melhor Agora, que vai ao ar toda segunda-feira, às 22h45, na tela da Band.

