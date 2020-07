Marcos e Belutti lançam nova versão de ‘Aquele 1%’

Canção faz parte do álbum ‘Cumpra-se’ e está disponível em todas as plataformas digitais

Marcos e Belutti disponibilizaram hoje (24) em todas as plataformas digitais uma nova versão de um dos maiores hits da dupla, a canção ‘Aquele 1%’. A faixa ganhou um novo arranjo e foi gravada no projeto ‘Cumpra-se’, no final de outubro de 2019. O videoclipe, extraído do DVD, também já está disponível e você pode conferir no canal da dupla no Youtube ou através do link: https://bit.ly/Aquele1PorCentoYT.

Marcos e Belutti

A nova versão do sucesso de Marcos e Belutti ganhou nova roupagem e arranjos musicais produzidos por Ray Ferrari. Com uma pegada mais dançante e no estilo pop regaetton, ‘Aquele 1%’ ganhou também alguns versos novos para compor a canção e ficar com a cara do projeto ‘Cumpra-se’. O audiovisual foi gravado no ano passado, na cidade de São Paulo, onde tudo começou para a dupla. Os cantores convidaram alguns amigos para estarem com eles nessa nova etapa da carreira: Jorge e Mateus, Gaab e Israel e Rodolffo. Em todas as plataformas digitais já estão disponíveis três EPs e um Bundle do projeto, mas, em breve, teremos um grande lançamento vindo aí. Fiquem de olho nas redes sociais da dupla para acompanhar as novidades.

‘Aquele 1%’

‘Aquele 1%’ foi gravada, pela primeira vez, no projeto ‘Acústico Tão Feliz’, em 2015 e contou com a participação de Wesley Safadão. A música, que é composta por Vinicius Poeta e Benicio Neto, logo se tornou um hit e figurou por mais de um ano no topo das paradas nas rádios de todo país. Além disso, somente em seu videoclipe original no Youtube, a dupla bateu a marca de 260 milhões de visualizações, sem contar streamings e outras plataformas. ‘Aquele 1%’ ganhou covers e versões em inúmeros gêneros musicais e é figurinha carimbada em diversas playlists.

Em tempo: o videoclipe de ‘Aquele 1%’ terá lançamento exclusivo no programa TVZ, no Multishow, a partir das 19h de hoje, dias 24 de julho.