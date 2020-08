Marcos e Belutti anunciam retorno aos palcos com show drive-in em São Paulo

Depois de um longo período fora dos palcos cumprindo o isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, Marcos e Belutti tem data para voltar: 22 de agosto, em São Paulo/SP. A apresentação será no formato drive-in, onde o público assiste ao show de dentro do próprio veículo.

“O show nesse formato é algo inédito para o nosso currículo. É uma experiência que, no futuro, a gente vai ter orgulho de contar que fez apresentações em formato drive-in e que pudemos proporcionar uma experiência única e especial para quem esteve presente” afirma Belutti. Já Marcos, completa as palavras do parceiro “Será primeira vez que vamos nos apresentar em um formato drive-in e as expetativas são as melhores possíveis. Não temos noção do que nos aguarda, única coisa que temos certeza é que estamos preparando um grande show, e que será inesquecível”.

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti sempre se destacaram no quesito repertório, recebendo muitos elogios pelas escolhas que fazem tanto em seus projetos, quanto nos shows. Nesse momento de isolamento e com o surgimento das lives, essa qualidade ficou mais evidente na dupla, que ganhou milhares de elogios pelas canções escolhidas em suas transmissões ao vivo. Por conta disso, estão preparando um repertório exclusivo para o show, com músicas que fazem parte do projeto atual ‘Cumpra-se’ – que está próximo de seu lançamento oficial –, além de grandes sucessos que marcaram os 12 anos da dupla e hits do sertanejo. “Vamos montar o melhor repertório possível e impossível de Marcos e Belutti. Recebemos inúmeros feedbacks positivos que a galera nos deu através das nossas lives e, com base neles, estamos preparando um setlist para entrar na lista dos melhores shows das nossas vidas” diz Belutti.

Ansiosos para esse retorno aos palcos depois de mais de quatro meses longe dessa adrenalina, a dupla está se preparando e torcendo para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Marcos comenta “Esperamos que a partir dessa apresentação, venham outras nesse formato. Mas, isso não nos tira o desejo de que tudo isso passe e a vacina chegue logo para que possamos ter shows como antes”.

Arena Sessions

A primeira apresentação de Marcos e Belutti no formato drive-in acontece no Arena Sessions, no Allianz Parque, em São Paulo/SP, no dia 22 de agosto, a partir de 21h. Os ingressos já estão à venda no link: https://bit.ly/MeBArenaSessions.