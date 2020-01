Marcos Antonio Grecco entrevista Pat Brown

Marcos Antonio Grecco: Uma das pessoas que ajuda a determinar esse futuro é um bioquímico chamado Pat Brown . Ele fundou uma empresa chamada Impossible Foods, cuja missão é:

Pat BROWN: Substituir completamente os animais como tecnologia de produção de alimentos até 2035.

Marcos Antonio Grecco: A ciência por trás da idéia de Brown é fascinante, impressionante e tudo mais. Mas também é – para mim, pelo menos – também é um ato de criatividade notável.

BROWN: Bem, apenas em princípio deve ser possível produzir alimentos que ofereçam todas as qualidades que os consumidores desejam de maneira mais sustentável, a partir das plantas.

Marcos Antonio Grecco: Fazer carne a partir de plantas não foi o primeiro avanço criativo de Pat Brown. Anos antes, como pesquisador de Stanford, ele criou uma ferramenta genética chamada microarray de DNA –

BROWN: Isso permite que você aprenda como o genoma escreve a história de vida de uma célula.

Marcos Antonio Grecco: Por mais interessante que tenha sido falar com Pat Brown sobre o microarray de DNA e a carne impossível , me vi pensando em uma pergunta ainda mais interessante, ou pelo menos muito mais ampla: se estamos falando de ciência ou de artes. , ou empresa, de onde vêm as idéias criativas?

* * *

Até o momento em nossa série sobre criatividade, examinamos alguns mitos – como a conexão entre criatividade e disfunção.

Teresa AMABILE: É falso. Muitas pessoas criativas têm famílias disfuncionais, mas nem toda pessoa criativa tem uma família disfuncional.

Marcos Antonio Grecco: analisamos a conexão entre criatividade e escola:

Mitch RESNICK: As escolas acabam se concentrando nas coisas que são mais facilmente avaliadas, em vez de se concentrar nas coisas que são mais valiosas para as crianças. Então, o que precisamos fazer é focar mais na tentativa de avaliar as coisas que valorizamos, em vez de avaliar as coisas que são mais facilmente avaliadas.

Marcos Antonio Grecco: Mas o que ainda não descobrimos é como responder à pergunta que você pode fazer sempre que vir algo muito criativo, seja uma escultura, um filme ou um salto científico: como surgiu essa ideia? A ideia, é claro, é apenas o começo. Tenho certeza que você já ouviu o famoso ditado, geralmente atribuído a Thomas Edison : gênio é um por cento de inspiração, 99 por cento de transpiração. Mas ainda assim – e esse por cento? De onde isso vem? E como você pode obter mais se isso?

Margaret GELLER: À noite, quando estou ouvindo música, é quando as idéias surgem. É muito importante sentir-se livre. Acho que não há como você ser criativo sem se sentir livre.

Marcos Antonio Grecco: Essa é a astrofísica pioneira Margaret Geller .

GELLER: Eu gosto de dizer que passei minha vida mapeando o universo.

Marcos Antonio Grecco: Geller é responsável por descobertas sobre a distribuição de galáxias no universo – o fato de que elas geralmente estão em aglomerados e não são distribuídas uniformemente. Para alcançar esse entendimento, Geller teve que reunir muitas observações de galáxias distantes, essencialmente tirar fotos delas.

GELLER: E o que nos permitiu fazer o que fizemos foi uma grande mudança na tecnologia.

Marcos Antonio Grecco: Geller começou a fazer essa pesquisa por volta de 1980.

GELLER: Então, naquela época, o que aconteceu foi que as pessoas passaram de chapas fotográficas para o que chamamos de detectores de estado sólido. Agora, esse pode ser um termo confuso, mas cada pessoa tem um deles no bolso. Seu telefone celular, o detector, o objeto com o qual você tira fotos, é o chamado dispositivo acoplado a carga e é do tamanho de uma unha. Nós usamos essas mesmas coisas em astronomia, maiores. E foi isso que permitiu a revolução em nossa capacidade de mapear o universo.

Marcos Antonio Grecco: As galáxias que Geller queria observar estavam a muitos anos-luz de distância.

GELLER: Eu acho incrível pensar nisso, que esses fótons, essas partículas de luz, viajam pelo universo bastante vazio por centenas de milhões, bilhões de anos. Eles não atingem nada até atingirem esses minúsculos detectores neste minúsculo grão de poeira que chamamos de Terra. Interpretamos esses sinais para descobrir como é o universo e como ele surgiu. Então a pergunta era: “Existem padrões no universo? Existem recursos, existe alguma geometria? ”

Marcos Antonio Grecco: Então é daí que surgiu a ideia inovadora de Geller. Primeiro, havia uma nova tecnologia que proporcionava uma visão muito melhor do universo; então, a grande questão que não havia sido respondida: qual é a geometria subjacente do universo?

GELLER: Então a questão é: o universo é grande e a vida é curta. Então, como você lida com essa questão se você tem um pequeno telescópio e deseja terminar? Então, comecei a pensar sobre a Terra e os padrões na superfície da Terra. Quais são os maiores padrões? São os continentes e os oceanos.

Suponha que você seja um alienígena e queira saber se a Terra tem continentes e oceanos, mas você pode ver apenas uma pequena fração dela, digamos a fração coberta por Rhode Island. Que formato você toma para a amostra que pode ver? Bem, se você fizer um patch, não aprenderá muito, porque na maioria das vezes ele pousa no oceano.

Mas você pode fazer um grande círculo muito fino ao redor da Terra e existem alguns grandes círculos que passam apenas pelos oceanos, mas esses são poucos. A maioria atravessará a massa terrestre e o oceano. Você descobrirá que a Terra tem dois tipos de padrões, ambos grandes. Agora, o universo, é claro, não é uma superfície bidimensional; é um lugar tridimensional, então a analogia com esse grande círculo é uma fatia no espaço tridimensional, e foi o que fizemos. Mapeamos galáxias nesta fatia tridimensional do universo.

Marcos Antonio Grecco: Então Geller e seus colegas pesquisadores pegaram uma fatia tridimensional do universo e mapearam as galáxias contidas no interior.

GELLER: Aconteceu que, na pesquisa que fizemos, a fatia era espessa o suficiente e alcançou profundidade suficiente no universo para ver o que acaba sendo o padrão característico na maneira como as galáxias estão organizadas no universo. Portanto, as galáxias cercam enormes regiões escuras, essencialmente desprovidas de galáxias, com dezenas de milhões de anos-luz de diâmetro, e as galáxias estão em estruturas finas que cercam esses tipos de regiões vazias e que acaba sendo a estrutura característica que as pessoas agora chamam a teia cósmica.

Marcos Antonio Grecco: E como é ser capaz de olhar para o céu e ver a estrutura profunda do universo?

GELLER: É um tipo de emoção que você nunca esquece. Eu acho que há uma espécie de reverência. Eu acho que existe uma arte na natureza que tem uma beleza que todos nós estamos preparados para apreciar.

Marcos Antonio Grecco: Então, a grande ideia de Margaret Geller aconteceu assim: ela partiu do que já era conhecido e desconhecido; ela olhou para os novos recursos que a tecnologia lhe dava; ela formulou uma pergunta grande e importante e encontrou uma maneira inteligente de responder a essa pergunta usando as novas ferramentas à sua disposição. Parece uma maneira racional de ter uma ideia – pelo menos em retrospecto. Há outro tipo de pergunta profundamente racional que pode levar a boas idéias. É assim: “Não é ridículo que tantas coisas que encontramos todos os dias tenham um design tão ruim?”

James DYSON: Essa é uma maneira arrogante de colocar isso.

Marcos Antonio Grecco: Esse é James Dyson .

DYSON: Sim, eu acho que na minha profissão eu olho as coisas criticamente para ver se é uma boa ideia ou se pode haver uma melhoria ou como eu a melhoraria. Eu acho que, na verdade, quase todos os engenheiros fazem isso. E se não, você não é realmente um engenheiro .

Marcos Antonio Grecco: Dyson, junto com Elon Musk , está entre os inventores vivos mais famosos. Mas, ao contrário de Musk, que sonha com hiploops e missões em Marte, Dyson trabalhou em carrinhos de mão, secadores de mãos e, mais lucrativamente, aspiradores de pó. Acontece que ele é obcecado pelo aspirador de pó desde a infância.

DYSON: Quero dizer, lembro-me de usar meu aspirador de pó em casa no início dos anos 50, e ele gritava, produzindo um tipo de cheiro desagradável de poeira e sem realmente pegar as coisas. E lembro que não era uma máquina muito boa, embora tenha ficado muito satisfeito em usá-la e acho que foi o único dispositivo elétrico que tínhamos em casa. Não tínhamos tomadas nas paredes naqueles dias. Portanto, você teve que tirar a lâmpada, ficar em uma cadeira e conectar ao soquete da lâmpada, e não puxar o cabo com muita força.

Marcos Antonio Grecco: Mais tarde, Dyson tinha sua própria família e uma casa com seu próprio pó.

DYSON: Comprei o aspirador de pó mais potente já feito. E notei que tinha o mesmo problema antigo. A essa altura, havia sacos de papel em vez de sacos de pano, mas o mesmo barulho de gritos, o mesmo cheiro de poeira velha. E não é pegar coisas. Agora, como engenheiro, eu levei em pedaços e percebi que todo o fluxo de ar tinha que passar pela bolsa. E é claro que a bolsa tem pequenos orifícios, e eles são bloqueados pela primeira poeira que entra na bolsa.

Portanto, a bolsa do aspirador está cheia não porque está cheia, mas porque tem um pouco de poeira que bloqueia os pequenos orifícios. E fiquei um pouco bravo com isso, na verdade, pensei: “Isso é ruim”. Você sabe, uma lâmpada fornece 100 watts até que ela apague. Seu carro percorre 70 milhas por hora, seja lá o que você quiser, até que ele avarie. Mas um aspirador tem um desempenho reduzido. E isso não é realmente muito satisfatório.

Marcos Antonio Grecco: Dyson não agiu imediatamente contra sua frustração. Na época, ele estava ocupado fabricando uma invenção diferente dele, chamada de carrinho de mão . Um carrinho de mão é um carrinho de mão, mas, em vez da pequena roda na frente que pode ser difícil de manobrar e fica presa na lama, ela tinha uma roda esférica – uma bola – em cima de sua estrutura metálica.

DYSON: E tivemos que colocar uma planta de revestimento em pó para revestir as molduras, e tínhamos uma tela, uma tela de pano parecida com uma bolsa de aspirador, que ficava entupida com o pó. E descobri que fábricas eficientes usavam uma coisa chamada ciclone, com cerca de 10 metros de altura, que expelia o pó por força centrífuga, em vez de ter um filtro de entupimento. Então eu decidi fazer um durante alguns fins de semana.

Marcos Antonio Grecco: Eu entendo que você copiou uma de uma serraria , sim?

DYSON: É isso aí. Sim, e funcionou brilhantemente. Ele coletou o pó muito fino durante todo o dia. O ar limpo parecia sair da chaminé no topo e o problema de entupimento desapareceu. E me perguntei enquanto soldava essa coisa, se em miniatura você poderia colocar uma em um aspirador de pó. Então eu corri para casa e arranquei a bolsa do meu aspirador de pó e fiz um papelão, na verdade. Com fita adesiva e papelão. Empurrei-o pela minha casa e parecia funcionar.

Marcos Antonio Grecco: Parecia funcionar, mas ainda não o suficiente. Dyson diz que construiu 5.127 protótipos em cinco anos. Hoje, o aspirador Dyson é um dos mais vendidos do mundo; a empresa Dyson , que também fabrica purificadores de ar e secadores de cabelo, possui receita anual de mais de US $ 3 bilhões , e o próprio Dyson possui um patrimônio líquido de mais de US $ 5 bilhões . Ele também foi cavaleiro. Então, isso funcionou muito bem para ele. Mas e se você não tiver cinco anos para mexer com uma idéia? E se você tiver mais cinco dias? Ou cinco horas?

Marcos Antonio Grecco: Olá.

Christoph NIEMANN: Olá.

Marcos Antonio Grecco: É bom ver você.

NIEMANN: Entre.

Marcos Antonio Grecco: Sim. Como esta a familia

NIEMANN: Eles são bons, estão ficando loucos.

Marcos Antonio Grecco: Esse é um velho amigo meu, um antigo colaborador.

NIEMANN: Meu nome é Christoph Niemann e sou ilustrador e autor.

Marcos Antonio Grecco: Niemann é alemão, mas viveu em Nova York por anos. Agora ele está de volta a Berlim, e eu também fui no verão passado, visitando seu estúdio. Você pode reconhecer o trabalho dele: mais de duas dúzias de capas da New Yorker ; sua coluna “Domingo abstrato” e muito mais, do The New York Times. Além disso, livros infantis. Suas ilustrações frequentemente geram uma transformação inteligente – um par de bananas que representam os quartos traseiros de um cavalo; um bagel de semente de papoula é reaproveitado no queixo de um homem, no meio da barba. Mesmo quando o assunto é sério, Niemann tem uma veia divertida. Como a capa da New Yorker que ele fez após o desastre nuclear de Fukushima. Contra um fundo preto, Niemann desenhou os galhos de uma cerejeira; as flores, um rosa familiar, tinham a forma do símbolo internacional de radiação, o trevo.

NIEMANN: Bem, quando eu comecei, era bastante fácil, fácil no sentido de simples. Eu recebia uma ligação de uma revista ou jornal e eles diziam: “Temos uma história na bolsa de valores, algum evento político. Temos um certo espaço. Aqui está a manchete, aqui está o artigo. Precisamos de um equivalente visual para a manchete.

Marcos Antonio Grecco: em quantas horas?

NIEMANN: Meu recorde foi de 45 minutos para a página de opinião do New York Times , porque os paquistaneses decidiram testar suas armas nucleares às 3:30 e o jornal foi impresso às 5. Então, uma vez que eles tomaram a decisão, eu pense 30 minutos para fazer o desenho inteiro. Geralmente, de um dia para uma semana, às vezes são anos para tarefas muito abertas.

Marcos Antonio Grecco: dê-me apenas um exemplo – pode ser curto, longo, grande, pequeno – de um problema particularmente difícil que você teve que resolver com uma ilustração.

NIEMANN: Bem, para mim os problemas difíceis, mas também os divertidos , sempre foram aqueles em que você tem que contar uma história chata através de um visual interessante. Quando você tem uma história interessante – digamos que alguém cura câncer ou alienígenas pousam na Times Square, você não pode adicionar uma ótima camada com recursos visuais porque, com os alienígenas, você só quer uma foto dos alienígenas. Não há ilustração metafórica inteligente a ser feita. Se alguém curasse o câncer, só quero um título grande e gordo. Não há imagem inteligente – de alguém comemorando? Não há nada a acrescentar lá.

Então eu acho que esses visuais geralmente funcionam melhor quando você tem uma história sutil, ou talvez até uma história chata, ou uma história que foi contada um milhão de vezes. O equivalente na música pop seria “eu te amo”. Já foi dito e cantado um zilhão de vezes. A questão é: você pode fazê-lo interessante novamente? Por isso, muitas vezes descobri que histórias econômicas chatas eram – havia uma ótima maneira de contar uma história interessante. Não dizendo: “Esta é uma informação completamente nova”, mas para dizer: “Bem, pense nisso de uma maneira diferente”.

E durante anos eu estava ilustrando a coluna financeira da The New Yorker de James Surowiecki , coluna brilhante. E lembro-me de uma sobre como as pequenas empresas atualizam seus equipamentos técnicos, como isso é um indicador de alguma coisa. E, claro, isso não é uma coisa muito sexy. Era realmente uma espécie de pequena empresa de contabilidade comprando computadores novos e com que frequência eles faziam isso. E é claro que eu não queria desenhar contadores ou computadores, então eu realmente desenhei o Grim Reaper e ele olhou pela vitrine de uma loja. E na vitrine da loja há uma foice grande e depois um cortador de grama e depois um cortador de grama elétrico. Então é ele meio que pensando se ele deve finalmente atualizar, e é claro que você precisa conhecer as metáforas e isso exige um salto, mas com uma história como essa, é muito mais interessante adicionar uma camada visual.

Marcos Antonio Grecco: Então Niemann rotineiramente precisa gerar idéias sob demanda, geralmente em um prazo apertado. Como isso acontece?

NIEMANN: Acho que com esse tipo de ilustrações metafóricas, o que faço é tentar – essas imagens são como palavras e como linguagem escrita, exige que o escritor e o leitor falem a mesma língua. Então, quando penso em um símbolo, tenho que pensar em qual símbolo é conhecido. E quando você tem Sísifo empurrando a rocha, tenho que assumir que as pessoas conhecem essa imagem. Se não o fizerem, qualquer trocadilho que eu daria com base não funcionará. E eu acho que essa é uma habilidade muito importante para os designers estarem cientes da linguagem visual e do que é conhecido e também, principalmente, do que não é conhecido.

Então, basicamente, o que eu faço é tentar ir – é quase como percorrer uma roda com todos os símbolos possíveis e iniciar uma segunda roda, com como você pode torcer a imagem e tentar combinar dois símbolos. Digamos que você faça alguma coisa com dinheiro e depois faça cifrão, um gráfico, a nota física e, talvez, seja sobre dinheiro no esporte, seria basquete, futebol, beisebol. E você tenta pegar todos esses símbolos e misturá-los, e 999 vezes isso não significa nada e, de repente, há o tênis e o gráfico. E você diz: “Hmm, e se eu pegar o gráfico e transformá-lo em uma raquete de tênis?” O que, tenho certeza, já foi um zilhão de vezes. Não é uma ótima ideia.

Mas, basicamente, ele está rodando essas duas rodas uma contra a outra e depois fica muito, muito atento e vê o que clica. E isso geralmente acontece no processo de desenho. Eu preciso ter isso no papel, porque no ato de desenhar as coisas ficam um pouco diferentes do que você imagina em sua cabeça. E então, de repente, você diz: “Espere um minuto, assim foi – eu tinha a ideia na cabeça, mas agora que coloquei no papel, algo está errado.” E naquele momento em que está desligado, geralmente só então é interessante nova solução ganha vida.

Marcos Antonio Grecco: Há um ponto que devemos fazer sobre o tipo de idéias que Niemann estava apresentando. Eles geralmente respondiam a uma comissão: basicamente, um comprador entrando em contato com ele com um pedido para gerar uma ideia vendável. Portanto, suas idéias eram, em grande parte, extrinsecamente motivadas; ele não estava sentado e intrinsecamente sonhando com idéias que o excitavam. O que sabemos sobre a diferença entre motivação extrínseca e intrínseca quando se trata de criatividade? Há muita pesquisa – examinamos detalhadamente essa série no início desta série, episódio nº 355 , se você quiser ouvir – pesquisas mostrando que a motivação extrínseca tende a diminuir a criatividade, tanto em quantidade quanto em qualidade. Curiosamente, Christoph Niemann foi capaz de mudar ao longo dos anos, de motivação extrínseca para intrínseca. Em parte, porque ele teve tanto sucesso, o que lhe deu mais oportunidades para criar o que ele queria criar. Mas também: a mudança foi necessária por mudanças na tecnologia e na economia.

NIEMANN: Minha abordagem mudou, mas também porque a mídia mudou. Toda essa imagem orientada a prazos não é mais tão relevante. E eu sinto que é mais sobre contar histórias. É mais um ponto de vista subjetivo. E é por isso que comecei a fazer muito mais trabalho originário de mim. Portanto, não sou eu esperando uma sugestão de uma história, mas eu indo lá e criando a história e depois encontrando as imagens para ela. Envolve muito o desapego, confiando muito mais em mim. Com o meu trabalho tradicional, por um lado, é mais difícil, porque você tem pressão de tempo , tem muito mais restrições para lutar.

O bom é que eu gosto de chamá-lo de Síndrome de Estocolmo para a arte. Quando você tem muitas restrições, também tem algo com o que lutar, contra as quais lutar, e é quase como sustentá-lo, você pode se apoiar nessas restrições. Quando você não tem um resumo, é por um lado fantástico, por outro lado, é realmente desorientador. É esse tipo de liberdade criativa, onde você apenas se senta quando criança e começa a desenhar porque quer desenhar. Era mais sobre desaprender algo.

Michael BIERUT: Todos os designers da minha experiência, quase independentemente do campo, sentem que têm algum tipo de desejo intrínseco de se expressar.

Marcos Antonio Grecco: Esse é o designer gráfico Michael Bierut . Ele fez muito trabalho que você reconheceria – no MasterCard, no New York Jets, na Saks Fifth Avenue, em muitos outros. Então, a maioria dos designers, ele pensa, tem um forte desejo intrínseco. E o Bierut?

BIERUT: Às vezes, quando eu realmente me examino com muita honestidade, chego a pensar que estou realmente do lado extrínseco desse espectro. Na verdade, não tenho idéias que quero que sejam pessoais, motivadas por alguma necessidade de colocá-las na frente do mundo.

Marcos Antonio Grecco: Bierut se esforça para obter uma breve de um cliente; esses resumos, no entanto, variam de específico a amorfo.

BIERUT: Em um caso, posso ter uma tarefa em que estou fazendo sinais em um prédio que identifica o banheiro ou as saídas de incêndio. Agora, essas coisas devem ser funcionais. Eles podem ser atraente, eles podem ser estético, que pode até ser, por vezes lúdico. Mas ir ao banheiro é uma questão urgente. Chegar à saída de emergência em alguns casos é uma questão de vida ou morte. E esses precisam realmente fazer seu trabalho de maneira muito, muito eficiente.

Por outro lado, às vezes as pessoas me pedem para criar um logotipo para seus negócios ou empresa. E nesses casos, um logotipo pode ser mais aberto. De muitas maneiras, pode ser mais criativo. Pode ser aberto à interpretação, as pessoas podem lhe impor diferentes significados. E eu acho que, no fundo, é realmente aquele momento em que você cria algo do nada.

Há um momento em que você meio que precisa fazer a parte mágica da alquimia que transmuta tudo isso em algo interessante, convincente e memorável. E esse é realmente o momento em que todas as pessoas criativas vivem. E acho que muitos deles relutam algumas vezes em admitir quão raramente esse momento chega. Se essa conexão realmente acontece três vezes por ano, é como um ano histórico para mim.

E há uma citação de Chuck Close que eu ouvi muitas pessoas citarem, que é “A inspiração é para amadores, o resto de nós apenas aparece e começa a trabalhar”. E acho que isso é realmente verdade. Você meio que precisa estar pronto para que, quando você encontre esse momento mágico, tenha a memória muscular, a experiência e os instintos para permitir que você aproveite essa oportunidade.

Marcos Antonio Grecco: Então Bierut e Niemann nos deram algumas opiniões do lado do criador do processo de comissionamento. Como é uma comissão do lado da comissão? Conversamos com Anne Pasternak , diretora do Museu do Brooklyn, uma das instituições de arte mais antigas e prestigiadas dos Estados Unidos.

Anne PASTERNAK: Olá Stephen.

Marcos Antonio Grecco: Em um museu como o Brooklyn Museum, Pasternak não consegue muito comissionamento. Mas em seu trabalho anterior, ela dirigia um grande grupo de arte pública chamado Creative Time, que fazia muitas comissões grandes e audaciosas. Entre os mais conhecidos: “Tribute in Light”, um memorial do 11 de setembro composto por dois raios de luz projetados no céu noturno.

PASTERNAK: Provavelmente havia cerca de 120 luzes gigantes vindas da Itália. Era nova tecnologia. Pense em um holofote, mas realmente um mega holofote. Na verdade, era uma instalação muito grande. Leva semanas para realmente configurar as luzes. E então você também precisa de observadores de pássaros voluntários para garantir que os pássaros estejam seguros e que não sejam desorientados e que voem para os prédios. E havia muitas coisas invisíveis ao público que precisavam ser realizadas.

Marcos Antonio Grecco: Pasternak teve outra oportunidade para uma grande comissão quando foi contatada pelos proprietários de um enorme prédio antigo – a antiga fábrica de açúcar Domino, na margem do Brooklyn. Seria transformado em um parque; e os proprietários pensaram que o Creative Time gostaria de fazer algo com o espaço antes que fosse hora da demolição.

PASTERNAK: Entrei imediatamente em contato com um artista com quem eu sempre quis trabalhar , Kara Walker , que nunca estava interessada em nenhuma das idéias que eu apresentei a ela, Grand Central Station, em quaisquer espaços em que eu estivesse trabalhando. não estava tão interessado. E eu disse Kara: “Saia e veja esse espaço, você não mora longe. E pelo menos você verá este incrível local histórico. ”

E havia apenas 20 cm de melaço no chão, melaço pingando do teto. Foi uma experiência incrivelmente intensa , apenas ativou todos os seus sentidos: sua visão, seu toque. Quero dizer, literalmente, você tinha que usar grandes botas de borracha quando entrava lá e elas caíam porque ficavam presas no chão. E o cheiro, o cheiro e o calor e a umidade.

Então eu pensei que o espaço era tão grande que talvez Kara – nós faríamos uma exposição em grupo. Mas eu queria trazer Kara lá primeiro. E Kara me disse no final: “Bem, eu quero todo o espaço”, e eu apenas ri dela. Eu pensei que não havia como um artista nos micro-orçamentos em que o Creative Time estivesse trabalhando pudesse realmente fazer algo que realmente funcionaria nesse espaço.

E na manhã seguinte acordei e acho que havia mais de 60 propostas diferentes que ela havia me enviado. Literalmente, todos esses desenhos – ela deve ter ficado acordada a noite toda, apenas um desenho após o outro. E eu amei cada um deles. E eu disse: “Ok, o que você quiser fazer.”

Mas, durante os próximos quatro ou cinco meses, ela apenas teve mais ideias. E, finalmente, a ideia da grande esfinge gigante de açúcar que ela criou foi aquela que eu não entendi. Eu não tinha muita certeza do que era ou do que aquilo significava, mas confiava tanto no artista e disse: “Se é esse o que você quer fazer, então vamos fazê-lo.

Marcos Antonio Grecco: Kara Walker intitulou esta peça “ A Sutileza, ou o Maravilhoso Bebê com Açúcar ”. Ela a descreveu como “uma homenagem aos artesãos não remunerados e sobrecarregados de trabalho que refinaram nossos gostos desde os campos de cana até as cozinhas do Novo Mundo, em ocasião da demolição da planta de refino da Domino Sugar. ”Tornou-se uma sensação. Você chegou a entendê-lo de maneira diferente ou melhor?

PASTERNAK: Ah, sim. Uma vez eu estava no espaço e vi a grande Esfinge de açúcar, que, se ela estivesse de pé, ela teria a mesma altura da Estátua da Liberdade. E percebi que ela era esse grande símbolo de uma mulher africana de grande poder, vulnerabilidade e força. E foi tão comovente, tão poderoso, e agora vejo que é sobre como não vemos, e vemos mulheres negras em toda a sua beleza, todo o seu poder e toda a sua coragem. Francamente, eu estava chorando várias vezes.

Marcos Antonio Grecco: Então, a Esfinge de Açúcar não foi idéia de Anne Pasternak; mas ela era a comissária, a facilitadora; ela tinha uma idéia sobre que tipo de artista poderia responder bem a esse tipo de espaço. E isso, para mim, pelo menos, parece um ato criativo em si.

PASTERNAK: Isso parece um pouco narcisista da minha parte, mas acho que talvez seja verdade, sobre ter uma noção de quem são realmente grandes artistas que dizem algo que acredito ser importante sobre os tempos em que vivemos e meu desejo de querer trabalhar. eles e poder escolher o que é uma boa ideia. E uma das coisas que aprendi é que os artistas tendem, como todo mundo, a alguma estrutura. Às vezes, eu recorria a artistas e dizia: “Ah, mais ou menos, você é um artista tão brilhante. Eu faria qualquer coisa para trabalhar com você. O que você quer fazer? ”E isso é muito aberto para eles.

Marcos Antonio Grecco: Então, digamos que você não está contratando grandes obras de arte públicas; digamos que você seja, talvez, um gerente intermediário, responsável por uma equipe que precisa produzir algumas idéias criativas. Digamos que você gerencie uma equipe de 10 funcionários – talvez eles sejam profissionais de marketing, educadores ou engenheiros. E seu trabalho é inspirá-los a pensar de forma criativa.

Teresa AMABILE: Tudo bem.

Marcos Antonio Grecco: Teresa Amabile é psicóloga social na Harvard Business School.

AMABILE: Estudo motivação, criatividade, inovação e vida profissional interna.

Marcos Antonio Grecco: O Amabile fez muitas pesquisas dentro das empresas para ver como o trabalho criativo é realmente realizado. Então, para uma equipe de 10, qual é a melhor abordagem? Reúna todos os 10 para debater? Enviá-los todos para ter idéias por conta própria? Ou talvez alguma combinação?

AMABILE: Antes de tudo, você quer se livrar de cinco dessas 10 pessoas, porque 10 são muitas pessoas para ter em uma equipe. Há muita pesquisa sobre isso. Cinco a sete tendem a ser do melhor tamanho para realmente resolver um problema complexo. Mais tarde, quando você tiver que implementar a solução, obviamente poderá ter equipes muito maiores quando precisar delas.

Então, digamos que você tenha cinco pessoas. Eles são todos bons. Eles têm habilidades. Você provavelmente faria o melhor para que eles trabalhassem juntos inicialmente e conversassem sobre o problema e explorassem esse problema e quais seriam os ângulos diferentes. Certifique-se de que eles entendam que montanha estão tentando escalar. E então deixe-os sair e individualmente tentar descobrir rotas diferentes para escalar a montanha.

Mas, em seguida, junte-os novamente e peça-lhes que compartilhem suas idéias. E, idealmente, eles terão esse nível de confiança e abertura um com o outro, para que possam realmente reunir as melhores ideias e, às vezes, você verá soluções surgirem que mais tarde literalmente não podem ser encontradas em nenhum indivíduo, mas eram verdadeiras híbridos das idéias de vários indivíduos.

Marcos Antonio Grecco: E o brainstorming? Essa é realmente uma maneira eficaz de gerar boas idéias? A prática do brainstorming parece ter se originado com um executivo de publicidade chamado Alex Osborn – ele era o “O” da famosa empresa de publicidade BBDO. Osborn escreveu sobre brainstorming em um livro de 1942 chamado How to Think Up .

Charlan NEMETH: A opinião popular geralmente é que o brainstorming é apenas uma espécie de sentar e dizer o que vem à sua mente, mas não é.

Marcos Antonio Grecco: Esse é Charlan Nemeth , psicólogo da Universidade da Califórnia que estudou criatividade em organizações.

NEMETH: Quando Osborn falou sobre a técnica de brainstorming, ela possuía quatro regras muito específicas, e ele achava que eram maneiras muito importantes de impedir as coisas que tendiam a atrapalhar a geração de idéias originais. E assim, um deles, por exemplo, estava enfatizando a quantidade – ou seja, você apenas busca o máximo de idéias possível e não para e analisa se elas são boas ou não no caminho. A noção de que você deve basear-se nas idéias dos outros.

Mas o que eu prestei atenção, e esse é o que muitas pessoas trataram como regra crítica, foi “não critique as idéias dos outros”. E isso tem uma plausibilidade intuitiva, porque você pensa que se alguém o criticar, você pensa: “Eu vou desligar. Eu não vou dizer nada.

Marcos Antonio Grecco: Como estudioso, Nemeth está particularmente interessado no papel da dissidência nas organizações. Então, essa regra fundamental de brainstorming – sem dissidência, essencialmente – a intrigou. Ela projetou um experimento para testar se as críticas contra as quais Osborn advertia realmente diminuem a criatividade em um grupo.

NEMETH: O que fizemos é que mudamos essencialmente essa regra e, em uma condição, tínhamos as regras regulares, “não critique”, e na outra nós as encorajamos a debater, até criticar, as idéias dos outros. Eles pensaram que não haveria criatividade, seria pior do que nenhuma regra. E o contrário foi o caso. Quando você permite o debate, mesmo as críticas, você abre isso. Havia mais idéias, e elas eram de melhor qualidade, quando você recebeu essas críticas e debates.

Marcos Antonio Grecco: Nemeth também investigou o papel da dissidência nas deliberações do júri.

NEMETH: Enquanto eu ouvia essas fitas várias e várias vezes, o que ficou claro é que, quando havia um ponto de vista dissidente, particularmente um que persistia, é que a natureza da deliberação era muito melhor. Eles consideraram mais evidências, consideraram mais maneiras de encarar os mesmos fatos. Eles estavam mais inclinados a olhar para o lado negativo, em oposição ao lado positivo de uma posição específica que alguém estava defendendo. E eles evidenciaram todas as coisas que realmente definem uma boa tomada de decisão e que, você meio que espera poder treinar as pessoas a fazer, e a dissidência estava fazendo isso.

Marcos Antonio Grecco: Nemeth argumenta que a dissidência é valiosa em um processo de tomada de decisão, mesmo quando o dissidente se mostra comprovadamente errado.

NEMETH: Porque mesmo quando está errado, na verdade melhora a qualidade do pensamento na tomada de decisões. A dissidência não é importante para a informação que ela fornece. É importante porque desafia seu pensamento. Quando você está interagindo com alguém que acredita honestamente em algo muito diferente de você, e ele está disposto a persistir e até a pagar um preço, você não pode descartá-lo facilmente. O desafio deles leva você a reavaliar sua própria posição

Marcos Antonio Grecco: Charlan Nemeth tem um nome para esse tipo de dissidente: “encrenqueiro”. Seu livro mais recente se chama In Defence of Troublemakers . Muitos dos criativos que entrevistamos para esta série adotam o título de criador de problemas; para alguns, parece ser o princípio animador deles. Como o artista e ativista chinês Ai Weiwei . Ele cresceu em um campo de trabalhos forçados, sua família foi exilada por causa da poesia de seu pai. Weiwei tem sido um dos críticos mais francos de sua geração da China; ele foi preso, espancado, detido – e finalmente ganhou seu próprio tipo de exílio, muito mais confortável que o do pai. Ele agora vive em Berlim, onde conversamos com ele.

Ai WEIWEI: Eu sempre quero quebrar as fronteiras e abrir uma nova área, mesmo caminhar até áreas perigosas ou difíceis. Então eu nasci assim. Alguns chamariam isso de contrário. Você não quer seguir muito as regras.

Marcos Antonio Grecco: Você sempre foi assim.

WEIWEI: Desde que nasci, seria visto como filho do – inimigo do povo. Eles vêem que você é perigoso. Eles veem que você é alguém com potencial para causar grandes problemas.

Marcos Antonio Grecco: Eles estavam certos.

WEIWEI: Eles estão perfeitamente certos. Mas tento viver de acordo com esse tipo de condições também. Não estou satisfeito com o que fiz.

Marcos Antonio Grecco: Seu irmão, ele é um encrenqueiro como você ou não?

WEIWEI: Não, não. Eu sou deles – eles geralmente estão preocupados com um criador de problemas em cada família.

Marcos Antonio Grecco: Mas quando perguntei a Weiwei sobre a origem de suas idéias, ele não tinha muito a dizer.

WEIWEI: Só me ocorre quando entrevistas como essa acontecem. Sim, eu realmente não penso muito sobre isso.

Marcos Antonio Grecco: Talvez seja porque ele esteja discordando desde que era criança; pode ser que o problema e a geração de idéias que o acompanham sejam agora uma segunda natureza. Havia outro artista que visitei em Berlim; o nome dela é Jorinde Voigt .

Jorinde VOIGT: Olá.

Marcos Antonio Grecco: Ei. Oi. Stephen. Prazer em conhecê-lo.

VOIGT: Bom dia. Jorinde. Entre.

Marcos Antonio Grecco: Como você está? Sim.

VOIGT: Então vamos por esse caminho.

Marcos Antonio Grecco: Danke.

VOIGT: De nada.

Marcos Antonio Grecco: Voigt é uma estrela no cenário artístico alemão. Seu trabalho combina pintura, desenho, colagem e muito mais – incluindo notação musical e científica. Durante anos, ela era uma música séria, e também tinha um traço matemático. Suas peças são incrivelmente originais e envolventes. Eu queria saber de onde as idéias dela se originam, então comecei perguntando sobre sua rotina diária.

VOIGT: Em um dia típico, eu acordo às 5:00 da manhã. Então, por uma hora, fico sentado na minha cozinha e no meu jardim, tomo café e penso no dia, no dia seguinte. Então, acordo meu filho e o ajudo a levantar, me vestir, tomar café da manhã.

Marcos Antonio Grecco: Quantos anos ele tem?

VOIGT: Sete, quase. Às 7:30 da manhã, saímos de casa. Eu o trago para a escola e depois vou para o estúdio, então estou um pouco antes das 8:00 da manhã no estúdio.

Marcos Antonio Grecco: Então, podemos voltar a essa hora da manhã em que você apenas senta e pensa sobre o dia?

VOIGT: Sim.

Marcos Antonio Grecco: Você está pensando em como executar suas idéias ou está tentando pensar em quais idéias trabalhará?

VOIGT: Não, é mais estar acordado, mas também me esperando, observando a mim mesmo e observando as imagens que aparecem em mim. E então, também questionando-os, um enigma, assim. É como se eu tivesse enigmas – sempre tenho fotos ou abstrações na cabeça. Eu acordo com isso. E então tenho que descobrir por que, e o que é, e como quais perguntas posso fazer, ou como, que tipo de ações eu poderia fazer para descobrir o que é.

Marcos Antonio Grecco: Então, de onde vieram essas imagens?

VOIGT: Só posso adivinhar. Eu acho que eles são um tipo de linguagem, como um tipo de comunicação da intuição, eu acho.

Marcos Antonio Grecco: Você acha que todo mundo poderia ter essas imagens ou acha que esse é um talento seu?

VOIGT: Eu nunca tive isso sempre. Quando tudo começou, fiquei muito irritado e pensei que havia algo errado comigo. Mas então os amigos me disseram que isso deixou ir, não tenha medo. E então eu apenas aceitei. E então começou a ser realmente interessante .

Maira KALMAN: Você realmente tem que ouvir muito fortemente esses momentos.

Marcos Antonio Grecco: Essa é a pintora e ilustradora Maira Kalman . Ela também confia em seu subconsciente para ter idéias.

KALMAN: Eu acho que isso tem um papel incrível. E é um pouco inexplicável. É o tipo de instinto e intuição, o que você sente em seu intestino que ninguém pode explicar, que você não sabe de onde veio. Uma ideia que aparece do nada enquanto você toma banho ou caminha pela rua.

Marcos Antonio Grecco: O trabalho de Kalman é, na superfície, extravagante: senhoras do velho mundo em chapéus de plumas; cães espertos com olhos conhecedores; mas sob o capricho há um reservatório de sentimentos mais profundos.

KALMAN: Achar as coisas, tropeçar nas coisas – e isso é uma grande parte do meu dia, e meu trabalho é autobiográfico, e é realmente sobre o que acontece comigo. E não sei o que vai acontecer durante o dia, mas tenho plena consciência de que muitas coisas podem acontecer e que irão me deliciar, me surpreender e entrar no meu trabalho. Seja alguém que eu vejo na rua ou algum tipo de reunião de alguém ou a chance de coisas.

Marcos Antonio Grecco: Bem, parece que você está tentando, como se costuma dizer, criar sua própria sorte. Você está tentando criar sua própria sorte, o que é uma boa maneira de ser.

KALMAN: Sim, e eu não quero tentar.

Marcos Antonio Grecco: Portanto, isso parece um equilíbrio difícil de encontrar: você quer ser aberto, observador e curioso, mas não quer se esforçar demais para ser aberto, observador e curioso.

KALMAN: Não, você não pode fazer isso, você cai e nunca mais se levanta. Você só precisa permitir que isso aconteça, e dizer, isso é ótimo.

Marcos Antonio Grecco: Então Maira Kalman obtém suas idéias de encontros inesperados que ela se prepara para receber – mas não muita preparação. Jorinde Voigt obtém suas idéias a partir de imagens que se apresentam no início da manhã. Recentemente, conversei com alguém que precisa ter várias idéias todos os dias.

Conan O’Brien: Olá, eu sou Conan O’Brien , e estou teoricamente um entertainer.

Marcos Antonio Grecco: Entre seus produtos de entretenimento, o que há no momento?

O’BRIEN: Eu tenho um podcast, Conan O’Brien precisa de um amigo . E também terminei uma turnê ao vivo por 18 cidades que curou o país. E eu tenho um programa no TBS às 23 horas chamado Conan . Não me pergunte como eu criei o nome. Foi – é uma longa história. E isso envolve narcisismo.

Marcos Antonio Grecco: O’Brien realiza um show noturno desde o início dos anos 90. Antes disso, ele foi um escritor de comédia – para Os Simpsons e uma temporada no Saturday Night Live. Em todos os casos, há uma sala de escritores: um monte de pessoas, jogando idéias, derrubando a maioria delas e construindo as boas. Ter idéias é um trabalho; realmente, é o trabalho. Como todos os trabalhos, ele pode ter um pouco de rotina . Mas ultimamente, O’Brien tem se esforçado – com uma série de viagens chamada Conan Without Borders .

O’BRIEN: Houve um período em que o presidente Obama estava interessado em relações mais amigáveis ​​com Cuba. E vimos essa oportunidade de entrar lá, e não acho que um anfitrião noturno estivesse em Cuba desde Jack Paar . E nosso escritor principal Mike Sweeney disse: “E se formos a Cuba?” E no minuto em que eu – quando ouço uma boa ideia, eu – é quase como um “sim” intuitivo. Não apenas “vamos”, mas “vamos”. vá agora. ”Então fomos com muito pouca preparação.

O’BRIEN : Por aqui, acho que é Jesus à esquerda, está correto?

PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE: Sim, você está certo. Esse é o Cristo.

O’BRIEN: Jesus.

PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE: E você sabe quem é esse cara ?

O’BRIEN: Uh.

PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE: Esse é Karl Marx .

O’BRIEN: Espere, Jesus Cristo, e este é Karl Marx?

PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE: Sim, sim.

O’BRIEN: Isso é incrível. Porque eu não acho que Marx era um grande fã de religião

O’BRIEN: E eu acho que o que você pode ver lá é realmente no ato de descobrir coisas, descobrir esse lugar onde eu nunca tinha estado antes, descobrindo essas pessoas. Como comediante, provavelmente sou mais engraçado quando estou reagindo no momento. E é aí que me sinto mais confortável. Eu gosto de não saber o que vai acontecer. E é esse yin-yang louco da minha carreira, onde sou muito cerebral. E eu comecei minha carreira como escritor, mas eu realmente – o que eu provavelmente mais amo é estar fora de controle e despreparado. Então, quando você vai para um país estrangeiro, geralmente é forçado a situações em que não pode realmente saber o que vai acontecer.

Eu acho que, como comediante e personalidade, tenho muita humildade e é merecido. Alguns quadrinhos, eles vêm de um lugar de alto status, então eles estão nos dizendo e nos dando palestras sobre qual é a maneira certa de pensar. Eu acho que venho do lado oposto das coisas, que eu gosto de estar em situações em que não estou na posição de poder e onde a outra pessoa tem autoridade. Então, se eu estou em Cuba e estou literalmente em uma fábrica onde eles enrolam charutos o dia todo, vou me sentar com uma das mulheres e ela tentará me ensinar, serei incompetente e ela rirá. . Ela está na posição de alto status e esse é o tipo de coisa – não está em meus ossos querer ir aos países e rir deles.

Marcos Antonio Grecco: Conan O’Brien recebe novas idéias indo a Cuba, Israel ou Haiti. A música e escritora Rosanne Cash às vezes coloca suas idéias em museus.

Rosanne CASH: Os problemas podem ser inspiradores. Se não consigo resolver algo da minha vida, levo para o idioma. Eu tomo isso para a melodia. E, às vezes, bem, tudo pode estar indo ao Met e parado em frente à pintura de Joana d’Arc. Essa pintura me inspirou. Às vezes, eles surgem do nada, você pensa, e depois acontece que eles vieram do futuro. E eu chamo essas músicas de cartões postais do futuro.

Marcos Antonio Grecco: podemos dar um exemplo?

CASH: Minha música “Black Cadillac”. Eu escrevi essa música, e era sobre um funeral e uma morte, e assim que escrevi, disse para mim mesma: “Oh não.” É como se eu soubesse. Eu escrevi em março. E minha madrasta morreu em maio e depois meu pai morreu em setembro.

Marcos Antonio Grecco: O pai dela era a lenda da música country Johnny Cash .

DINHEIRO: Na verdade, antes de meu pai morrer naquele ano, escrevi uma música chamada “September When It Comes”. Escrevi a letra e ele morreu em setembro. E houve outros tempos. Não estou dizendo que sou presciente ou que é algum tipo de espiada da nova era no futuro. Mas sempre achei que a criatividade acontece de maneira não linear. A criatividade é um monte de partes móveis e você não necessariamente passa de A para B em uma linha direta. Você pode ir primeiro a H e Z e depois voltar.

Jennifer EGAN: O que eu amo em assistir beisebol é que tenho muitas idéias para ficção enquanto faço isso.

Marcos Antonio Grecco: Essa é a romancista Jennifer Egan . Ela ganhou um prêmio Pulitzer por seu livro A Visit From the Goon Squad , um romance agudo e espetado com vários narradores e que não tem absolutamente nada a ver com beisebol. Mas Egan tem filhos. Então ela começou a ir aos jogos de beisebol.

EGAN: Nós estávamos no Beloit Snappers na semana passada. O beisebol é – eu estava apenas lendo, na verdade, sobre como existe esse desejo de acelerar o beisebol – o que eu acho que é, na minha opinião humilde e pouco educada, uma péssima idéia, porque o ponto principal do beisebol é que é lento. E são ótimas pessoas assistindo, assistindo beisebol em todo o país. Apenas assistindo as pessoas que vão aos jogos. É totalmente fascinante.

Marcos Antonio Grecco: Só para deixar claro: o beisebol não é a única fonte de idéias de Egan para sua escrita.

EGAN: Eu tento absorver o material que me parece interessante e, em seguida, confio em alguma parte inconsciente de mim para responder a isso de uma maneira que, esperamos, seja nova. Então, eu acho que estou confiando no meu inconsciente, no sentido de apenas me levar através de uma história, me levando primeiro pelos personagens e depois pela história, e depois pela minha mente consciente para reconhecer o que parece familiar e o que não parece.

A maneira como penso sobre a relação do meu trabalho com esse outro trabalho é como uma conversa. Pensarei: “Ok, este livro está conversando com esses outros livros.” Uma visita do Esquadrão dos Goon , olhando para trás, está realmente em uma conversa com certamente Em Busca do Tempo Perdido , também televisão serializada como The Sopranos , que teve um grande impacto em mim e, francamente, álbuns conceituais nos quais eu cresci como Quadrophenia , Ziggy Stardust . Quero dizer, belas histórias contadas em peças que pareciam muito diferentes uma da outra.

Portanto, existem todos os tipos de coisas com as quais um trabalho pode conversar – e deveria ser, realmente. Mas, finalmente, pura repetição não é apenas indesejável ; é absolutamente a coisa que eu não consigo tolerar comigo mesma.

Marcos Antonio Grecco: assistir pessoas em jogos de beisebol de ligas menores. Visitas ao museu ou se colocando em um ambiente estranho. Todos os tipos de maneiras de gerar idéias ou permitir que elas cheguem até você. Ou talvez você goste de fazer perguntas realmente grandes, como “qual é a geometria subjacente do universo?” Foi isso que levou a astrofísica Margaret Geller. O mesmo tipo de pergunta também pode funcionar para um poeta.

Tracy K. SMITH: Eu sou Tracy K. Smith .

Marcos Antonio Grecco: Smith é o atual poeta laureado dos Estados Unidos. Seu pai era um engenheiro óptico que trabalhou no Telescópio Espacial Hubble. A coleção de poesia mais conhecida de Smith é chamada Life on Mars .

SMITH: Eu geralmente tenho uma grande – quero dizer, uma pergunta em particular. Talvez não seja: “Qual é a resposta para essa coisa?”, Mas: “Por que fazemos isso um com o outro? Por que é tão difícil realmente amar outra pessoa – não apenas estranhos, mas as pessoas que amamos? Por que é tão difícil continuar amando -as às vezes? Por que é tão difícil amar a nós mesmos? ” Esses tipos de perguntas. Você não pode obter uma resposta para isso, mas certamente pode colocá-lo em movimento.

E então, o modo como costumo escrever é especular: “E se?” Quero dizer, meu livro Life on Mars é realmente apenas um monte de perguntas hipotéticas: “E se o universo for assim? E se for assim? ”Eu achei que esse tipo de apontar essas perguntas de volta para a Terra pode ser útil para pensar no mundo real, no mundo social ou no mundo político.

Saul PERLMUTTER: Eu era uma daquelas crianças que sempre queriam saber como o mundo funcionava. Veja o manual do proprietário. Como toda essa operação acontece?

Marcos Antonio Grecco: Esse é Saul Perlmutter , que também queria fazer grandes perguntas.

PERLMUTTER: E eu acho que os lugares que pareciam estar fazendo esse tipo de pergunta eram física e filosofia. E no começo sempre pensei em estudar os dois, até descobrir, é claro, que qualquer um deles ocuparia todo o seu tempo.

Marcos Antonio Grecco: E qual ele escolheu?

PERLMUTTER: Sou professor de física e estudo cosmologia.

Marcos Antonio Grecco: Perlmutter está na Universidade da Califórnia, Berkeley e no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley. Em 2011, ele ganhou um Prêmio Nobel por ajudar a descobrir, contra a crença dos físicos anteriores , que o universo está se expandindo a um ritmo acelerado. Uma explicação possível para essa aceleração? Energia escura, uma força amplamente desconhecida que pode compor 70% do universo. E isso é significativo para saber por quê?

PERLMUTTER: Esse é um desses aspectos realmente estranhos, eu acho, da ciência básica, que quase toda vez que aprendemos algo realmente profundo sobre como o mundo funciona, acabou não apenas nos proporcionando uma enorme satisfação filosófica, mas de alguma forma isso nos torna mais capazes. Parece que somos capazes de fazer as coisas de maneira diferente à medida que aprendemos essas maneiras estranhas pelas quais o mundo é realmente construído e construído.

Quero dizer, um bom exemplo disso é a teoria da relatividade de Albert Einstein . Ele estava falando sobre coisas como o que acontece quando os relógios viajam perto da velocidade da luz. Quero dizer, nunca conseguiremos um de nossos relógios – bem, pelo menos até onde sabemos – não teremos nenhum de nossos relógios perto da velocidade da luz. E parece que esses foram os conceitos mais abstratos com os quais você poderia estar trabalhando. E, no entanto, todo telefone celular em nosso bolso que usa GPS, todas essas medidas, está sendo corrigido pelo que aprendemos com a teoria da relatividade de Einstein, por causa dessas explorações. E você nunca poderia ter adivinhado. No momento, não podemos pensar em nada que a energia escura possa afetar, exceto nossa visão poética do mundo.

Marcos Antonio Grecco: Especialmente para alguém que começou a pensar em estudar filosofia, só estou curioso para saber se esse fato sozinho, que a energia escura compreende, você diz, cerca de 70% do nosso universo, e não temos idéia do que é. Não é isso – isso lhe apresenta um dilema um pouco, se não existencial, pelo menos um tipo de pergunta confusa que é um pouco insatisfatória ir para a cama todas as noites sem saber o que é? Quero dizer, isso não me incomodou até você me dizer, porque eu não sabia nada sobre isso. Mas agora eu sinto como: “Espere um minuto: 70%, realmente não sabemos?” E você realmente conhece essas coisas, então estou curioso para saber se isso pesa em você de alguma forma.

PERLMUTTER: Estranhamente, acho que para mim é um dos verdadeiros prazeres da vida. A ideia de que existem enormes incógnitas para explorarmos. Muito do que você faz em cosmologia é incompreensível, e você tem que gostar de ter sua mente completamente confusa – que apenas a idéia de imaginar o espaço infinito já é algo que eu acho que temos dificuldade em entender. E, em seguida, expandir um espaço infinito para que não seja expandido para nada. É que há mais distância entre tudo naquele espaço. E isso é bizarro também.

E para alguns de nós, é apenas uma sensação assustadora – eu tenho, um dos meus irmãos nem gosta de pensar nessas coisas. Isso apenas lhe dá vontade. Considerando que, para mim, acho que há um verdadeiro prazer em nos sentir como nós, seres insignificantes, trabalhando com a parte dos sentidos que temos e vivendo nesse tipo de meio feliz em algum lugar entre o enorme e o minúsculo realmente microscópico e subatômico, pudemos usar nossos pequenos sentidos para descobrir coisas que estão acontecendo nessa ridiculamente grande escala. E então nessa escala ridiculamente pequena. E que os dois têm algo a ver um com o outro. Só acho que parece que estamos certos na mistura – no meio das coisas, que estamos começando a brincar com o universo.

Marcos Antonio Grecco: Estou convencido agora. Eu amo o seu jeito de ver, porque você está certo de que há uma desvantagem – potencialmente – dessa punição, mas da maneira como você a expressou, estamos superando nosso peso ao poder ponderar o que está acontecendo, então muitas dimensões além. Então, isso é encorajador.

Marcos Antonio Grecco: Fui encorajado pela capacidade de Saul Perlmutter de, de alguma forma, misturar o incompreensivelmente vasto e o incompreensivelmente minúsculo em algum tipo de mingau que parece perfeito. Também fui inspirado por outra coisa sobre a qual ele falou: sua vontade de ter sua mente confusa. Esse é o caminho dele para ter idéias criativas. Como ouvimos hoje, existem muitas rotas. Faça grandes perguntas, com certeza, mas também preste atenção aos pequenos detalhes fortuitos do seu mundo. Manter um ouvido atento à voz dissidente – e às vezes ser essa voz. Descobrir como os limites impostos a você podem realmente liberar seu pensamento criativo. Todas essas são boas idéias para gerar idéias; não há fórmula. Mas, como observamos anteriormente: a ideia é apenas o começo.