Marcopolo lança primeiro ônibus rodoviário da América do Sul com espelhos eletrônicos

Os operadores de transporte rodoviário de toda a América Latina já podem elevar ainda mais os padrões de segurança, conforto e eficiência das rotas nacionais e internacionais. A Marcopolo acaba de lançar o primeiro ônibus rodoviário com a tecnologia ERV – Espelho de Reflexão Virtual. A nova tecnologia, disponível para todos os modelos Paradiso New G7, proporciona visibilidade ampla, sem os tradicionais pontos cegos, garantindo mais segurança para os passageiros e melhor dirigibilidade e menor estresse para o motorista.

Espelhos eletrônicos

O sistema é composto por câmeras externas de vídeo de alta definição, instaladas em posições estratégicas para proporcionar a máxima visibilidade para o condutor em quaisquer situações – dia e noite claros, com chuva, cerração ou neblina e também durante as manobras de estacionamento. De acordo com Jean Carlo Giacomel Casado, coordenador de Engenharia da Marcopolo, a equipe da empresa realizou um estudo para a definição do melhor posicionamento de câmeras na carroceria do ônibus.

“O estudo apontou as posições ideais de posicionamento das câmeras e que eliminam os tradicionais pontos cegos e de visibilidade reduzida ou não clara. Assim o motorista pode dirigir com mais segurança, tranquilidade e menor estresse, sobretudo em situações críticas ou difíceis, como debaixo de chuva e durante a noite”, acrescenta Casado.

O sistema possui duas câmeras externas que captam as imagens em tempo real e com alta definição e são visualizadas pelo motorista em duas telas posicionadas dos lados esquerdo e direito no cockpit do veículo. O controle do ERV é acionado no painel de instrumentos, com opções para dia, noite, lados esquerdo e direito e movimentação em ângulo de até 90 graus para visualizar todo o espaço ao longo das laterais do ônibus.

Marcopolo

Além dos grandes benefícios em termos de segurança, a nova tecnologia ERV também resultou na mudança de posição do suporte externo das câmeras dos lados esquerdo e direito, o que proporcionou uma redução no avanço do conjunto para a frente do veículo, diminuindo suas dimensões totais e facilitando em manobras em locais de espaço reduzido. “Mantivemos a identidade visual dos modelos Marcopolo, elemento de destaque no DNA da linha New G7, conciliando ganhos de manobrabilidade e aerodinâmica”, destaca André Lucena Perondi, coordenador de Design.

Paradiso New G7