Marcio Gomes estreia nesta segunda-feira como âncora do “CNN Prime Time” na TV e CNN Rádio

Nesta segunda-feira, dia 9, às 18h, o jornalista Marcio Gomes inicia sua trajetória à frente do programa “CNN Prime Time”, telejornal que tem nome e formato inspirado no “Cuomo Prime Time”, sucesso da CNN americana apresentado por Chris Cuomo.

Após 21 anos no ar na Rede Globo, o jornalista estará ao vivo, de segunda a sexta-feira, simultaneamente na TV paga, no canal 577 das principais operadoras do País, e na CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica que leva o conteúdo do maior canal de notícias do mundo para 196 cidades brasileiras, com população potencial de 55 milhões de pessoas.

O novo jornalístico vai abordar os fatos mais importantes do dia no Brasil e no mundo, com repórteres espalhados pelas principais capitais do País, EUA e Europa.

Dinâmico e com informações precisas, o “CNN Prime Time” também vai trazer as notícias mais importantes de Brasília – com a análise clara e objetiva dos comentaristas políticos do canal.

O telejornal vai abordar, ainda, o fechamento do mercado financeiro e os assuntos econômicos que mexem com o bolso do brasileiro; além de aprofundar – com a visão de especialistas – os avanços da medicina no combate ao coronavírus.

Marcio Gomes

Prestes a completar 50 anos de idade, Marcio Gomes, um dos jornalistas de maior credibilidade do País formou-se em Jornalismo, em 1992, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Apesar de ter nascido e estudado na capital fluminense, ele começou a carreira na TV Globo em São Paulo. Em duas décadas de empresa, foi repórter, âncora do canal de notícias do grupo, apresentador de programas nacionais e correspondente internacional em Tóquio, no Japão.

Na TV Globo, Marcio Gomes apresentou todos os telejornais diários da emissora: ‘Jornal Nacional’, ‘Bom Dia Brasil’, as duas edições locais de São Paulo e Rio, ‘Jornal Hoje’ e ‘Jornal da Globo’.

“CNN Prime Time”

O programa “CNN Prime Time” vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 18h às 19h30.

CNN Rádio

Na TV, o telejornal estará no canal 577 das principais operadoras do Brasil; e na CNN Rádio para São Paulo (100,1 FM), Rio de Janeiro (101,3 FM), Belo Horizonte (88,7 FM), Curitiba (100,3 FM), Brasília (100,1 FM), Salvador (100,1 FM) e Recife (92,7 FM), além de mais 20 afiliadas em todo o Brasil.

CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia NovusMídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas está disponível desde o dia 15 de março de 2020 para assinantes da TV paga, no canal 577, e também nas plataformas digitais.

Em setembro de 2020 lançou a CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica, para levar conteúdo jornalístico para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de ouvintes.

Em outubro do mesmo ano criou uma nova unidade de negócios dentro de sua estrutura: a CNN Eventos. Seguindo o modelo consolidado realizado pela CNN americana, o projeto vai realizar fóruns, summits e debates para diversos segmentos do mercado.

www.cnnbrasil.com.br