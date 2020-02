Marca de roupas fitness ensina a escolher calça legging sem

A legging para academia é uma peça curinga na hora do treino. Elas precisam ser confortáveis, resistentes e oferecer a proteção necessária de acordo com a atividade física escolhida; . Mas qual escolher? O primeiro passo na hora de escolher a calça é optar por uma peça de qualidade. O visual é importante, mas conhecer sobre os detalhes da peça é essencial.



A GarotaFit, marca fitness brasileira, apresenta uma coleção inteira com peças que não se resumem apenas à academia Na prática, traz roupas com modelagens mais amplas e confortáveis. Seja no Yoga ou na corrida, há um modelo certo para usar.



O ajuste correto é o primeiro passo na hora de escolher. Em primeiro lugar, independentemente da cor ou finalidade, é importante obter o ajuste correto das leggings para garantir que qualquer exercício seja confortável; passar horas puxando e reajustando a calça na academia não dá. A peça deve se ajustar às curvas naturais do seu corpo.



Roupas folgadas não oferecem o suporte correto de que você precisa e podem até se tornar perigosas durante a atividade. O tipo de treino que você faz também deve influenciar a compra. Os materiais de compressão ajudam a melhorar a circulação nas pernas, ajustam-se à pele e trabalham com os músculos para melhorar ainda mais o treino.



Para atividades como yoga, os materiais de compressão não são tão cruciais assim, mas é preciso garantir que eles sejam adequados. Ao esticar, as leggings ajustadas tornarão sua forma visível, ajudando-o a melhorar sua capacidade. O tecido deve ser um material respirável que não restrinja o movimento, permitindo dobrar, esticar e inclinar-se com facilidade.

Leggings transparentes devem ser banidas, principalmente quando se trata desta atividade. Verifique se o material tem boa cobertura para evitar contratempos nas aulas.



Parecer suados na academia pode ser o troféu que mostra a todos o quão duro estão trabalhando. No entanto, compreensivelmente, isso não é para todos. Agora podemos agradecer muito à tecnologia de hoje que nos trouxe material esportivo que o manterá seco durante os treinos e reduzirá a aparência de suor – e ajudando ainda mais no desempenho das atividades físicas.

Muito mais do que preocupação estética, a escolha da vestimenta para ser usada durante exercícios físicos deve levar em conta também sua proteção e bem-estar. Ao falarmos dos tecidos para leggings, é recomendado que se escolha aqueles de média a alta compressão. Tecidos com essa tecnologia melhoram o desempenho e a circulação sanguínea durante o treino, e também ajudam na recuperação dos músculos.



Dê preferência para tecidos com proteção aos raios UV, principalmente se o treino for em ambiente externo. Além disso, tecidos com boa respirabilidade e tratamento antibacteriano deixarão a atividade mais confortável.

Sabemos que cada pessoa é única, que cada corpo é diferente. Além disso, cada um tem suas preferências, mas seguindo essas dicas temos certeza que você vai arrasar ainda mais nas produções.



A linha esportiva da GarotaFit foi pensada a partir da observação do comportamento da mulher contemporânea. Mistura tecidos de alta performance, como dri-fit,e investe em cortes criativos, aviamentos personalizados, materiais tecnológicos e tecidos maleáveis. . São roupas funcionais de verdade, os bolsos utilitários quase imperceptíveis que a mulher precisa para correr.