Manu Gavassi dirige e roteiriza sua campanha para Intense, do Boticário

Pela primeira vez na comunicação do Boticário, a protagonista da campanha é também a roteirista, diretora e atriz

O filme para a campanha publicitária de lançamento dos novos itens de Intense by Manu Gavassi, linha de maquiagem cocriada pela artista junto ao Boticário, foi roteirizado e dirigido pela própria Manu. Com filme que será veiculado a partir desse domingo (14) em rede nacional e na internet, Manu explora seu jeito, carisma e simpatia, em takes que ilustram bem o seu modo de se expressar, já tão familiar para grande parte dos brasileiros.

Com linguagem e cenas que unem cor, arte e modernidade, com toque cool e jovial, o projeto vai ao encontro da proposta do Boticário de posicionar Intense como uma linha que possibilita usar a maquiagem para além da estética, explorando mais a cor como forma de autoexpressão e diversão.

Manu Gavassi

Com uma legião de fãs na internet, Manu Gavassi tem uma trajetória como cantora e atriz, e ganhou ainda mais o coração do público brasileiro em 2020 após sua participação em reality show. Observando seu comportamento, a marca identificou prontamente em Manu uma espontaneidade, criatividade e leveza que conectavam diretamente com Intense. Logo que deixou o programa, Manu já participou de uma campanha digital para a marca e, no final do ano, fez seu primeiro lançamento de uma linha de maquiagem cocriada. Agora em fevereiro, Manu protagoniza o maior lançamento de Intense do ano já que, junto com seus novos itens, a marca realiza um repack de todo o seu portfólio com mais de 150 itens, com novas embalagens, fórmulas, texturas e cores, sendo todos todos 100% veganos e cruelty free.

“Eu fiquei muito feliz com a liberdade e confiança que o Boti deu a mim. Quando eu me envolvo com um projeto, acho importante que ele tenha a minha cara. No filme publicitário, que assino direção criativa e roteiro, quis trazer um pouco do meu jeito, leveza e diversão. Acredito que a gente tenha construído um conteúdo super diferente do que se vê na TV. Essa será minha campanha de maior exibição nacional. É uma mistura de orgulho com frio na barriga que é deliciosa”, afirma Manu.

Intense by Manu Gavassi

Reformular Intense e trazer Intense by Manu Gavassi com a cocriação da atriz foi a aposta do Boticário para dar um novo rosto a uma marca já conhecida pelo consumidor brasileiro. Criada em 2008, inicialmente como linha de batons, Intense passou por algumas reformulações e rebrandings até aqui, e agora vem ainda mais moderna e conectada com o público jovem.

“Nossa escolha pela Manu, tanto para a cocriação da linha quanto para a liberdade e confiança para roteirizar o filme, se deu muito por entender que ela representa a imagem e a mensagem que queremos transmitir com Intense, que é cor, alegria e jovialidade, sempre com diversão. A Manu traz o lúdico e o prático de forma única e consegue envolver o produto e sua maneira de enxergar a vida nas entregas. A beleza está em se permitir e brincar consigo, e é um pouco disso que traz o filme, afinal, acreditamos que é de conteúdos leves que todos precisamos nos alimentar, e é isso que Intense propõe” completa Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário.

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de Dezembro de 2020. Total Brasil, 3079 lares.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017