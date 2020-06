Mais de 200 pacientes são curados na ala covid do HM

A cura das pessoas internadas na ala covid-19 do Hospital Municipal de São José dos Campos é motivo de alegria para toda a equipe. Nesta terça-feira (2), chegou a 205 o número de recuperados.

Hospital Municipal de São José dos Campos

Internada no dia 25, a técnica de enfermagem Renata Silvério de Souza foi a 200ª paciente a receber alta do setor. Diagnosticada como caso positivo, ela agradeceu emocionada os profissionais de todas as áreas, que fizeram uma singela homenagem para marcar o momento. “Muito obrigada a todos vocês pelo carinho”, disse, emocionada, a caminho de casa, onde continuará a recuperação.

COVID-19

“Se não fossem vocês eu, não estaria aqui agora, com certeza não, porque eu vi a morte bem de pertinho”, afirmou a profissional de saúde, dirigindo-se aos funcionários do hospital, que é gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

Renata recebeu o carinho dos profissionais que a atenderam – Foto: Divulgação

Ampliação do atendimento

Desde que surgiram os primeiros casos de pacientes da cidade suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus, a Prefeitura imediatamente vem tomando todas as medidas necessárias para proteger a população. Atenção redobrada está sendo dedicada aos enfermos, com reforço no atendimento hospitalar da rede pública.

Num curto espaço de tempo, foi destinada uma unidade no Hospital Municipal para receber os pacientes com síndrome gripal. Aos primeiros 50 leitos exclusivos, dos quais 34 de UTI, vieram se juntar a outros 40 de enfermaria da segunda ala, criada numa ponta isolada do prédio, proporcionando menor risco a todos.

Hospital de Retaguarda

No sábado (30), foi iniciada a construção do Hospital de Retaguarda, que vai ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes de covid. Previsto para ser concluído num prazo recorde de 45 dias, o prédio permanecerá na cidade após a pandemia e será o novo pronto-socorro do Hospital Municipal.



Maquete virtual do Hospital de Retaguarda de São José dos Campos