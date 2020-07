Maior festival japonês de rua do mundo que acontece em São Paulo, neste ano será digital e com drive-thru

42° Tanabata Matsuri –Festival das Estrelas- terá programação online no dia 2 de agosto, com apresentações internacionais confirmadas, e os tradicionais tanzakus para pedidos em dois pontos fixos no bairro da Liberdade.

O Tanabata Matsuri –Festival das Estrelas- que acontece no Brasil há mais de quatro décadas, considerado o maior evento cultural japonês de rua do mundo, neste ano será digital. A programação acontecerá no dia 2 de agosto, com apresentações online das 14h às 18h. E os tradicionais tanzakus para pedidos às estrelas também serão disponibilizados de maneira inusitada, através de drive-thru e recebimento presencial em dois pontos fixos no bairro da Liberdade, com atendimento de acordo com as medidas protetivas pelo combate à Covid-19.

“Diferentemente das últimas edições, neste ano teremos os bambus decorados em dois endereços: na sede da ACAL, que fica na avenida Liberdade, e no local onde realizaremos a cerimônia e queima dos tanzakus ao final do mês de agosto, na rua Galvão Bueno. Além disso, os visitantes poderão fixar seus desejos obedecendo a distância mínima necessária para o distanciamento social, o limite de pessoas simultâneas no mesmo espaço será controlado para evitar aglomerações, e com acesso permitido somente utilizando máscara”, explica Hirofumi Ikesaki, presidente da Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (ACAL).

Tanzakus

Os tanzakus são pequenos pedaços de papel em cores e simbologias diferentes: verde – Esperança; branco – Paz; vermelho – Gratidão; azul – Proteção e Saúde; rosa – Amor, e amarelo – Dinheiro e Prosperidade. Neles, as pessoas escrevem seus desejos para serem enviados às estrelas Vega e Altair, que, segundo a lenda japonesa, ficam em lados opostos na galáxia e se encontram somente nesta época do ano.

Em 2019, durante o Tanabata Matsuri em São Paulo, passaram pelo festival mais de 200 mil pessoas no final de semana de programação cultural e os tanzakus ultrapassaram 60 mil unidades. Mas neste ano, por conta da pandemia global do coronavírus, o evento precisou ser reestruturado para manter a atração de 2020 no Brasil.

No país, o Festival das Estrelasé realizado desde 1979 pela Associação Cultural e Assistencial da Liberdade (ACAL), na Praça da Liberdade-Japão, na capital paulista. Já no Japão, acontece em várias cidades, mas o de Miyagui é o mais tradicional, com festividades realizadas em agosto para aproveitar as férias de verão das escolas. A história do festival teve início há mais de 1.150 anos na Corte Imperial, e a data tornou-se feriado nacional em 1603.

Praça da Liberdade-Japão

“Apesar de não podermos seguir a tradição de décadas com a decoração nas ruas do bairro e na Praça da Liberdade-Japão, onde sempre realizamos a festividade, não poderíamos passar este ano sem celebrar e proporcionar o ritual de fé às pessoas”, ressalta o presidente da ACAL, Ikesaki.

Segundo a lenda japonesa, o Tanabata Matsuri –Festival das Estrelas-, celebra a história de amor de Orihime, filha de um poderoso deus do reino celestial, que certo dia, diante de seu tear, viu passar um rapaz conduzindo um boi e por ele se apaixonou. O pai consentiu o casamento dos dois jovens.

Casados e totalmente dominados pela paixão, ambos se descuidaram de seus afazeres normais e o pai, indignado, ordenou que eles vivessem separados, um de cada lado da Via Láctea, mas permitiria que o casal se reencontrasse apenas uma vez ao ano, no sétimo dia do sétimo mês, se cumprissem a ordem do pai: atender aos pedidos vindos da Terra.

Este fenômeno astronômico deu origem à lenda, acreditando-se também que as demais estrelas e corpos celestes do céu, como cometas e estrelas cadentes, formem nesta época uma ponte na Via Láctea, chamada de Ama-no-Gawa, “Rio Celestial”, possibilitando que os apaixonados possam atravessar a galáxia para se reencontrarem.

Ao final do Tanabata Matsuri, os desejos em papéis são queimados com o propósito de que os pedidos cheguem aos céus para que as estrelas Altair e Vega, segundo a lenda, possam realizar os pedidos. “Temos muitos exemplos de pessoas que todo ano nos contam que realizaram seus pedidos”, acrescenta Ikesaki.

Os tanzakus podem ser adquiridos e efetuados online, através de WhatsApp e redes sociais da ACAL, e também serão disponibilizados nos locais a partir do dia 2 de agosto, podendo ser pendurados nos bambus até a cerimônia no final do mês, visando evitar aglomerações no domingo do evento.

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Dia 2 de agosto de 2020

Tanzakus – Endereços:

Drive-thru – entrada pela rua Fagundes, 153 e saída pela Rua Galvão Bueno, 425

Presencial – sede da ACAL na avenida Liberdade, 365

Horário: das 10h às 17h

WhatsApp: 11 99025-2113

Programação cultural online das 14h às 18h

Facebook: @acalliberdadeoficial

Instagram: @acalliberdade

YouTube: Acal Liberdade

Associação Cultural e Assistencial da Liberdade – ACAL

A Associação Cultural e Assistencial da Liberdade – ACAL, com a denominação japonesa de “Bunka Fukushi Kyôkai”, é internacionalmente reconhecida e ponto de referência para a comunidade do bairro, para a cidade de São Paulo, Brasil e Japão. Tem por finalidade proporcionar a integração dos interesses dos comerciantes e moradores, visando seu aprimoramento cultural, sócio ambiental e ecológico, a prestação de serviços assistenciais, bem como o melhoramento das condições de vida de sua comunidade.

Para cumprir sua finalidade, a ACAL promove, anualmente, grandes e tradicionais eventos culturais, com o objetivo de proporcionar entretenimento e lazer à população de São Paulo, aos turistas brasileiros e estrangeiros que, além de visitar o bairro diariamente, comparecem aos eventos e admiram a cultura oriental.

Mais informações pelo site www.acalliberdade.org.br.