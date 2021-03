Maior feira virtual de barcos do Brasil projeta gerar mais de R$60 milhões em negócios

A segunda edição do Virtual Bombarco Show está confirmada para o período de 16 a 19 de abril, disponível (em breve) por meio do site www.bombarcoshow.com.br. Segundo a organização do evento são esperados mais de 60 mil acessos, o dobro de público em relação à edição anterior. Durante os quatro dias de feira, os visitantes poderão conhecer mais de 150 embarcações, de estaleiros nacionais e internacionais, que estarão em exposição em diferentes partes do Brasil.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao mercado náutico com opções para os mais variados gostos e classes sociais. Por isso, oferecemos uma feira que pode ser visitada de qualquer lugar do mundo – inclusive do sofá de casa – com preços para todos os bolsos. Trata-se de um formato inovador para o mercado náutico, acostumado com feiras em formato presencial que têm alto custo para o expositor tanto em termos de transporte da embarcação, como com a locação do espaço e estruturação do estande. A feira virtual contribui para popularizar esse universo, uma vez que os fabricantes de embarcações conseguem expor seus modelos com baixo custo, o que reflete em negociações com mais margem”, explica o idealizador da feira Marcio Ishihara.

Entre as novidades deste ano está o ingresso 100% gratuito para a visitação de barcos. Já está confirmada a participação de estaleiros de diferentes estados brasileiros e que farão visitas guiadas por consultores através dos estandes virtuais, com apresentação de lançamentos, promoções exclusivas ao evento e condições de pagamento diferenciadas. Destaque também para as mais de 40 apresentações ao vivo, com os fabricantes e convidados do mundo náutico. Cada uma terá um tema específico voltado para negócios e estilo de vida, incluindo dicas para quem quer comprar um barco e benefícios de ter uma embarcação.

A hora de comprar barco é agora

Consumidores que desejam navegar em modelos novos têm enfrentado filas de espera que superam 120 dias para barcos acima de 30 pés, de acordo com Marcio Ishihara, que também é diretor de um dos principais canais de negócios náuticos do Brasil, o Bombarco. A pandemia aqueceu o mercado náutico brasileiro que registrou um aumento de 20% em venda de barcos no último ano, segundo a Acobar – Associação Brasileira de Barcos. Um desempenho que afetou o prazo de entrega de fabricantes.

Marcio Ishihara, idealizador da feira e diretor de um dos principais canais de negócios náuticos do Brasil, o Bombarco-Foto:Tatiana Lafraia

“Cada vez mais pessoas vêm buscando a náutica como forma de lazer seguro. Sabemos que a demanda de barcos está muito aquecida. Nossa intenção com a feira deste ano é justamente contribuir para que o consumidor consiga ingressar neste mercado ou trocar de modelo em 2021 ao adquirir uma embarcação na feira. Isso porque o cliente poderá programar a entrega para o segundo semestre e, dessa forma, garantir que irá usufruir do barco na próxima temporada de verão 2021/2022. Ou seja, a hora de comprar barcos é agora”, explica.

Como foi a edição 2020 do Virtual Bombarco Show

A primeira feira virtual de barcos do Brasil, o Virtual Bombarco Show, ocorreu em julho de 2020. Reuniu mais de 33 mil visitantes únicos de 18 estados brasileiros interessados em conhecer as novidades do setor. Ao todo, 20 expositores estiveram no evento com mais de 125 embarcações que puderam ser visitadas ao vivo pelo público através do agendamento de videochamadas. A feira gerou aproximadamente R$ 49 milhões em negócios durante o evento, conforme levantamento feito pela organização, e superou R$ 60 milhões em vendas concretizadas pós-feira a partir de contatos realizadas no evento.

Virtual Bombarco Show

O quê: 2ª edição Virtual Bombarco Show

Quando: de 16 a 19 de abril de 2021

Onde: www.bombarcoshow.com.br

Ingresso: Gratuito

Patrocinador: Kapazi e Banco Alfa

Apoio: Unifisa