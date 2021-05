Maio Amarelo: empresas assumem o protagonismo na prevenção e conscientização de acidentes de trânsito

Trajeto ao trabalho representa um dos principais índices de acidentes de trânsito e alternativas seguras de deslocamento são cada vez mais procuradas pelas grandes empresas; busca por transporte fretado aumentou 310%

Em 2020, 80 pessoas morreram por dia em consequência de acidentes de trânsito no país. Cerca de 13% dessas mortes ocorreram no trajeto para o trabalho. Globalmente, são mais de três mil vidas perdidas por dia em estradas e ruas, a 9ª maior causa de mortes no mundo. Os dados evidenciam a importância da campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar as pessoas acerca dos elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

Por meio da união de esforços entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, o objetivo da campanha é que a tomada de consciência reverbere por meio de ações.

Dentre as ações mais efetivas realizadas pelas empresas, com foco na redução de acidentes de trânsito, está o plano de mobilidade dos funcionários. Nele, as organizações mapeiam o deslocamento de seus colaboradores para as unidades de trabalho, buscando opções mais seguras para os funcionários e também a otimização de rotas, redução de riscos de acidentes e redução da emissão de poluentes gerados por veículos particulares.

Com a pandemia, essa busca por alternativas mais seguras de transporte cresceu de forma expressiva, especialmente entre as empresas de serviços essenciais. A busca por transporte fretado aumentou 310%, justamente pelo interesse das organizações em retirar seus colaboradores da lotação do transporte público e viabilizar um transporte mais seguro. Quem informa o dado é Antonio Carlos Gonçalves, CEO do Fretadão, empresa de gestão de transporte fretado e com o selo Laço Amarelo, do Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição sem fins lucrativos dedicada a contribuir para a redução de acidentes no trânsito.

O executivo conta que “ao buscar uma alternativa segura para o transporte de colaboradores durante a pandemia, as empresas encontraram uma solução que ultrapassa essa expectativa e entrega serviços adicionais com foco na segurança de passageiros e motoristas. Isso porque, além da tecnologia embarcada que proporciona uma experiência positiva aos colaboradores e empresas, temos uma área de segurança e prevenção que realiza a vistoria de todos os parceiros transportadores, garantindo que todas as licenças dos órgãos competentes do Estado estejam adequadas para operação. Além disso, realizamos vistorias técnicas nos veículos e garagens dos transportadores para nos certificarmos que todos os itens de segurança estejam disponíveis e em boas condições de uso.”

E o fator humano?

Sim, o fator humano ainda é a causa da maior parte dos acidentes de trânsito, sendo assim, outro ponto para as empresas ficarem de olho é a forma como o condutor está dirigindo. “Atualmente, por meio de tecnologias de rastreamento, é possível saber se o motorista desvia da rota, faz uma curva em alta velocidade ou freia bruscamente. No nosso caso, também aplicamos treinamentos para os motoristas dos nossos parceiros transportadores e compartilhamos boas práticas de segurança com os passageiros”, explica Gonçalves.

Cada uma dessas etapas adiciona camadas de segurança para as empresas que oferecem ou desejam oferecer o benefício de transporte fretado para funcionários e contar com um parceiro para a gestão de todos esses aspectos é uma opção. “Transportar vidas é uma enorme responsabilidade e não se pode negligenciar as boas práticas de segurança. Agora, além de oficialmente nos posicionarmos a favor da disseminação de um trânsito seguro junto ao maior órgão relacionado ao tema, temos acesso a uma biblioteca de conteúdos relacionados à segurança no Trânsito, que passarão a ser utilizados com nossos passageiros, transportadores parceiros, clientes e audiência de nossos canais digitais”, reforça Gonçalves ao citar também os benefícios da parceria com o Observatório.

