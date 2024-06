Madrinha ou padrinho de criança? Saiba quais são os melhores presentes para o seu afilhado

Você tem afilhados crianças? Conheça opções criativas e divertidas para presenteá-los

Apadrinhar ou amadrinhar uma criança é um processo que pode propiciar amor e trazer responsabilidades, dependendo do vínculo construído. Acertar na hora de dar um presente é uma forma de demonstrar carinho e construir boas memórias juntos.

Ao presentear crianças, é importante prestar atenção à idade e à recomendação dos itens de acordo com a faixa etária dele. Confira a seguir algumas dicas de brinquedos imperdíveis, como o miniverse e outras opções criativas.

Brinquedos educativos

Brinquedos educativos são sempre indicados, pois oferecem não só diversão, mas também aprendizados que potencializam o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, entre outros.

Para bebês de até 2 anos, é recomendado brinquedos de montar e chocalhos. Já para crianças com idade em torno de 5 anos, vale apostar em quebra-cabeças e alguns jogos de tabuleiro envolvendo habilidades como memória e atenção.

Se a criança tem até 10 anos, vale investir em jogos que estimulam raciocínio lógico, cooperação e interação social. Para crianças de até 12 anos, jogos mais complexos, envolvendo reflexão e descoberta de charadas, podem ser ótimos.

Materiais de leitura

Se o seu afilhado adora histórias, que tal dar materiais de leitura a ele? O livro deve ser adequado à idade da criança e trazer temas de forma compreensível para a fase do desenvolvimento em que ela está.

Se o seu afilhado estiver estudando outro idioma, dar um livro pode ajudá-lo a criar mais repertório e familiaridade com expressões dessa língua, facilitando o processo de aprendizagem. No caso de bebês, vale dar livros de pano, com desenhos bastante coloridos e até efeitos sonoros. Além de livros, é possível dar uma coleção de gibis com os personagens favoritos dele!

Artigos esportivos

Se o seu afilhado adora esportes, vale apostar em artigos como bolas, calçados específicos (desde chuteiras até aqueles voltados para a prática de diferentes esportes, como corrida, basquete e vôlei).

Quem curte praticar natação, pode ser presenteado com touca, óculos e boias. Também existe a possibilidade de estruturas para o público infantil, como cesta de basquete, rede de vôlei, entre outros exemplos. Vale buscar aquelas específicas para crianças na idade dele.

Para crianças a partir de 6 anos, que tal bicicletas ou patins? Esses itens são ótimos para ajudar a criança a desenvolver equilíbrio e coordenação motora.

Roupas e acessórios

Dar uma boa roupa é essencial para garantir conforto, proteção térmica e diversão. Isso inclui pijamas — que tal um que parece uma fantasia do personagem favorito do seu afilhado ou afilhada? Existem várias opções, desde unicórnios até dragões e dinossauros.

Para bebês, capriche em mantas, roupas personalizadas (com o nome dele), além de toucas, faixas de cabelo e meias bem quentinhas e confortáveis.

Atividades artísticas

O envolvimento com diferentes linguagens artísticas também é um processo superimportante para o desenvolvimento de uma criança, de áreas como raciocínio e coordenação. Kits de pintura são uma boa opção, pois fomentam a criatividade.

Brinquedos na forma de instrumentos musicais para crianças também são uma ótima opção: ukulele, pandeiro, viola, pandeiro… o céu é o limite! A inscrição para uma experiência ou um curso artístico pelo qual o seu afilhado se interesse também são ótimas alternativas de presentes!

Lembre-se de que é importante conhecer o gosto da pessoa a ser presenteada. Por isso, vale buscar quais atividades ela mais gosta de fazer. Além de dar um presente que faça sentido, você demonstra se preocupar com ele e conhecê-lo.

Assim, você cria a oportunidade de criar memórias afetivas muito especiais e estimulá-lo a se interessar por uma área ou determinado aprendizado.

Image by senivpetro on Freepik