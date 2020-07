Macfor conquista conta do UOL

O UOL, maior empresa brasileira de conteúdo online, serviços digitais e tecnologia, é o mais novo cliente da Macfor, AdTech focada em growth hacking, cultura agile e transformação digital para empresas multinacionais. Após vencer a concorrência, a consultoria conquistou a conta e será responsável pela gestão das redes sociais de três produtos digitais da empresa: UOL Esporte Clube, UOL Meu Negócio e UOL Play.

UOL

Para Luís Fernando do Vale Ferreira, head de Marketing de UOL Conteúdo e Serviços, a Macfor consegue unir inovação e criatividade com estratégia, além de uma profunda análise de dados. Ele também revela o objetivo dessa contratação, “esperamos aumentar o awareness das nossas marcas nas redes sociais e aprofundar o engajamento com os nossos usuários. Conforme os resultados forem aparecendo, com certeza vamos avaliar a oportunidade de expandir essa parceria”, conclui o executivo.

“Nosso propósito é potencializar esses produtos no mercado, criando novos parâmetros por meio de conexões genuínas e assertivas entre as marcas e as pessoas. Unir o DNA inovador da Macfor com o de uma das empresas mais inovadoras da América Latina, nos deixa muito animados com esse novo desafio e extremamente orgulhosos desta conquista”, comenta Fabrício Macias, fundador e head de business development da Macfor.

A estrutura de atendimento é liderada por Alzira Rhein, sócia e COO da Macfor, tendo como product owner, Luiza Antoniolli.

Essa não é primeira conquista da Macfor em 2020. Desde o início do ano, a consultoria agregou duas (2) novas contas em sua carteira de clientes, entre elas, Syngenta, multinacional líder no segmento de defensivos agrícolas.

Macfor

Criada em 2016, a Macfor Marketing é uma adtech focada em growth hacking, cultura agile e transformação digital para empresas. Formada por especialistas de diferentes áreas do digital, a consultoria de marketing digital de alta performance oferece projetos sob medida por meio de soluções de Transformação Digital, Growth Hacking, UI & UX, Inbound Marketing, Business Inteligence e SEO. A Macfor utiliza ciência de dados para alcançar os melhores resultados qualificados em tráfego, leads, vendas e conversões para grandes marcas como: Nextel, Movile, O Boticário e Syngenta.